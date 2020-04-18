Türkiye’de güvendeyiz
Nabil Dirar, ülkesi Fas'ta tele-röportaj yoluyla açıklamalarda bulundu. 34 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'nin koronavirüs sürecini çok iyi yönettiğini belirterek, "Bize çok iyi şekilde sahip çıktılar. Evimizde güvendeyiz ve sağlıklı koşullarda bireysel şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi. Dirar, bu sezon taraftarlarını mutlu edemediklerini de kaydetti.
- 18.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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