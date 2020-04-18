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18 Nisan 2020, Cumartesi
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Gustavo satılamaz!

Gustavo satılamaz!

'nun ile görüştüğü ve 'ya dönebileceği iddiası bile Fenerbahçeli taraftarları kızdırmaya yetti. habere tepki gösteren sarı-lacivertliler, Gustavo'nun satılamayacağını belirtti. Sezon başında Marsilya'dan 6 milyon euro'ya edilen Brezilyalı ön libero, performansıyla orta sahada takımın bel kemiği olmuştu.

Luiz Gustavo'nun ile görüştüğü ve 'ya dönebileceği iddiası bile Fenerbahçeli taraftarları kızdırmaya yetti. habere tepki gösteren sarı-lacivertliler, Gustavo'nun satılamayacağını belirtti. Sezon başında Marsilya'dan 6 milyon euro'ya edilen Brezilyalı ön libero, performansıyla orta sahada takımın bel kemiği olmuştu.
  1. 18.4.2020
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