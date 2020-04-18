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18 Nisan 2020, Cumartesi
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Manquillo’ya teklif

Manquillo’ya teklif

Kanarya’nın İspanyol sağ beke 3 yıllık sözleşme önerdiği ifade edildi.

Todofıchaces.com, 'nin Javier Manquillo'ya 3 yıllık teklif yaptığını duyurdu. Isla'nın yerine sağ bek arayan sarı- lacivertil takımın, eski 'li oyuncunun menajeri ile temasa geçtiği bildirildi. Newcastle ile sözleşmesi bu yaz bitecek olan Manquillo'nun kontratını uzatmayı düşünmediği ve 'un yolunu tutabileceği ifade edildi. 25 yaşındaki Manquillo, Newcastle'da bu sezon 15 maçta forma giydi ve 1 asist gerçekleştirdi.
  1. 18.4.2020
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