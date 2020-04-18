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18 Nisan 2020, Cumartesi
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Valencia avantajlı

Callejon için İspanyol devinin, F.Bahçe’den şu anda bir adım önde olduğu bildirildi.

, ile kontratı bitecek olan Jose Callejon'u radarına almıştı. 33 yaşındaki sağ kanat için da devreye girdi. 'dan Arena Napoli de Fenerbahçe'nin iki yıllık kontrat teklifine karşılık Valencia'nın İspanyol oyuncuya 3 senelik bir öneride bulunduğunu ve maddi şartlar nedeniyle transferde avantajlı taraf olduğunu belirtti. 7 yıldır İtalya'da forma giyen Callejon bu sezon çıktığı 32 maçta 2 gol, 9 asistlik performans sergiledi.
  1. 18.4.2020
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