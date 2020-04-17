Luiz Gustavo Fenerbahçe'den ayrılarak Lyon'a gidecek iddiası gündeme oturdu! Fransa'ya dönüyor...
Yeni tip corona virüsü salgını etkisini göstermeye devam ederken, liglere verilen arada en çok konuşulanlar arasında gelecek sezon transfer çalışmaları yer aldı. Fenerbahçe'nin bu sezon en iyi oyuncuları arasında yer alan Luiz Gustavo hakkında Fransa basını yeni bir iddia ortaya attı. Luiz Gustavo'nun Lyon ile görüştüğü iddia edildi.
Sezon başında Fenerbahçe'ye Fransa Ligi'nin köklü takımlarından Marsilya'dan transfer edilen Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Footmarseille isimli sitenin iddiasına göre, Luiz Gustavo sezon sonu Fransa'ya dönmeye hazırlanıyor. Luiz Gustavo'nun O. Lyon kulübüyle görüşme halinde olduğu anlaşma durumunda Fransa'ya döneceği iddiası sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlar tarafından tepki topladı.
BU SEZON FENERBAHÇE'Yİ GUSTAVO SIRTLADI
Sezon başında transfer edilen deneyimli orta saha oyuncusu Luiz Gustavo bu sezon adeta Fenerbahçe'yi sırtladı. Bonservisine 6 milyon Euro ödenen 32 yaşındaki futbolcu, 22 maçta 2 gol, 1 asist üretti. Gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelmeyi başardı.
- 17.04.2020
- Güncelleme: 17.04.2020 16:23
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Luiz Gustavo Fenerbahçe'den ayrılarak Lyon'a gidecek iddiası gündeme oturdu! Fransa'ya dönüyor... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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