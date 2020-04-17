Luiz Gustavo Fenerbahçe'den ayrılarak Lyon'a gidecek iddiası gündeme oturdu! Fransa'ya dönüyor... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
17 Nisan 2020, Cuma
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'den ayrılarak 'a gidecek iddiası gündeme oturdu! 'ya dönüyor...

Luiz Gustavo Fenerbahçe'den ayrılarak Lyon'a gidecek iddiası gündeme oturdu! Fransa'ya dönüyor...

Yeni tip corona virüsü salgını etkisini göstermeye devam ederken, liglere verilen arada en çok konuşulanlar arasında gelecek sezon çalışmaları yer aldı. 'nin bu sezon en iyi oyuncuları arasında yer alan hakkında basını yeni bir iddia ortaya attı. Luiz Gustavo'nun ile görüştüğü iddia edildi.

Sezon başında 'ye Ligi'nin köklü takımlarından Marsilya'dan edilen Brezilyalı orta saha oyuncusu hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Footmarseille isimli sitenin iddiasına göre, Luiz Gustavo sezon sonu Fransa'ya dönmeye hazırlanıyor. Luiz Gustavo'nun O. kulübüyle görüşme halinde olduğu anlaşma durumunda Fransa'ya döneceği iddiası sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlar tarafından tepki topladı.

BU SEZON FENERBAHÇE'Yİ GUSTAVO SIRTLADI

Sezon başında transfer edilen deneyimli orta saha oyuncusu Luiz Gustavo bu sezon adeta Fenerbahçe'yi sırtladı. Bonservisine 6 milyon Euro ödenen 32 yaşındaki futbolcu, 22 maçta 2 gol, 1 asist üretti. Gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelmeyi başardı.

  1. 17.04.2020
  2. Güncelleme: 17.04.2020 16:23
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