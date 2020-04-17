Görüşemeler başladı! İşte Tolgay Arslan'ın yeni adresi
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Tolgay Arslan'a Bundesliga'dan sürpriz bir talip geldi. Alman basınının duyurdu transfer görüşmesinde 29 yaşındaki futbolcu için Hertha Berlin'in devrede olduğu duyuruldu.
Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer alan Bruno Labbadia, Hertha Berlin'le anlaşma sağlamıştı. Deneyimli teknik adam, sarı-lacivertli takımda gözden düşen Tolgay Arslan'ı kadrosuna katmak istiyor.
Sarı-lacivertlilerin, Beşiktaş'tan büyük umutlarla transfer etse de beklentilerin uzağında kalan Tolgay Arslan'a talip var. Alman basını, Hertha Berlin'in tecrübeli oyuncunun peşinde olduğunu ve görüşmelerin sürdüğünü yazdı.
Hertha Berlin Teknik Direktörü Labbadia'nın Tolgay Arslan'ı çok istediği ve takım için iyi bir profil olarak gördüğü vurgulanırken sezon sonunda bu transferin netleşmesi bekleniyor.
Tolgay, Beşiktaş'ta istenmeyen adamken geçtiğimiz sezonun devre arasında Ersun Yanal'ın yoğun isteği üzerine 3.5 milyon Euro'ya transfer edildi. Ancak 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Fenerbahçe'de de beklentilerin altında kaldı.
Ersun Yanal'ın ayrılması sonrası Tolgay'ın sarı-lacivertli ekipteki kariyeri de belirsiz bir hale geldi. Yönetimin sezon sonunda gurbetçi futbolcudan kendisine kulüp bulmasını istediği kaydedildi.
- 17.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Görüşemeler başladı! İşte Tolgay Arslan'ın yeni adresi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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