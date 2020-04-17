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17 Nisan 2020, Cuma
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Görüşemeler başladı! İşte 'ın yeni adresi

Görüşemeler başladı! İşte Tolgay Arslan'ın yeni adresi

ekiplerinden 'nin orta saha oyuncusu 'a Bundesliga'dan sürpriz bir talip geldi. Alman basınının duyurdu görüşmesinde 29 yaşındaki futbolcu için 'in devrede olduğu duyuruldu.

'nin teknik direktör adayları arasında yer alan Bruno Labbadia, 'le anlaşma sağlamıştı. Deneyimli teknik adam, sarı-lacivertli takımda gözden düşen 'ı kadrosuna katmak istiyor.

Sarı-lacivertlilerin, 'tan büyük umutlarla etse de beklentilerin uzağında kalan Tolgay Arslan'a talip var. Alman basını, Hertha Berlin'in tecrübeli oyuncunun peşinde olduğunu ve görüşmelerin sürdüğünü yazdı.

Hertha Berlin Teknik Direktörü Labbadia'nın Tolgay Arslan'ı çok istediği ve takım için iyi bir profil olarak gördüğü vurgulanırken sezon sonunda bu transferin netleşmesi bekleniyor.

Tolgay, Beşiktaş'ta istenmeyen adamken geçtiğimiz sezonun devre arasında 'ın yoğun isteği üzerine 3.5 milyon Euro'ya transfer edildi. Ancak 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Fenerbahçe'de de beklentilerin altında kaldı.

Ersun Yanal'ın ayrılması sonrası Tolgay'ın sarı-lacivertli ekipteki kariyeri de belirsiz bir hale geldi. Yönetimin sezon sonunda gurbetçi futbolcudan kendisine kulüp bulmasını istediği kaydedildi.

  1. 17.04.2020
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