Eski Fenerbahçeli geri dönüyor! Altay Bayındır... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
17 Nisan 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe Eski Fenerbahçeli geri dönüyor! Altay Bayındır...

Eski Fenerbahçeli geri dönüyor! Altay Bayındır...

Eski Fenerbahçeli geri dönüyor! Altay Bayındır...

Bu sezondan beklediğini bulamaya gelecek sezon için çalışmalarına şimdiden başladı. Takıma birçok yeni isim katmayı planlayan sarı-lacivertliler, bazı isimlerle ise yollarını ayıracak. İyi teklif alınan isimleri de değerlendirmek isteyen yönetim, bu yönde bir adım atarken eski bir ismi de tekrar kadroya katmayı planlıyor. İşte detaylar...

Altınordu altyapısından yetişen ve 17 yaşında büyük umutlarla 'ye edildikten sonra, pişmesi için Türk iş insanı Oktay Ercan'ın sahibi olduğu 2. Lig takımlarından KVC Westerlo'ya kiraya verilen yuvaya dönüyor. Fenerbançe'de 8 yıl başarıyla idari menajerlik yaptıktan sonra bu görevi Westerlo'da da sürdüren Hasan Çetinkaya'dan Berke'nin gelişimiyle ilgili olumlu bilgiler alan kaleci antrenörü , yönetime "Berke Özer geri gelsin" yönünde talepte bulununca genç kalecinin dönüşü beklenmeye başlandı.

İKİSİ DE MİLLİ TAKIMLARIN KALESİNDE
Westerlo'ya giderek hem yurt dışı deneyimi hem de daha çok oynayarak tecrübe kazanan Berke Özer, bu kez Fenerbahçe'ye çok daha iddialı dönecek. Hürriyet'in haberine göre Berke'nin gelmesiyle Fenerbahçe'nin kalesi 22 yaşındaki Altay Bayındır'la 19 yaşındaki Berke Özer arasında bir rekabetin yaşanmasına, bunun da sarı lacivertli takıma başarı olarak yansımasına kesin gözle bakılıyor. Biri U21 diğeri U19 'ının kalesini koruyan iki genç yeteneğin, gelecekte A Milli Takım'da da bu rekabeti sürdürmeleri bekleniyor. Berke bu sezon Westerlo'da 22 maç oynarken, menisküs yırtığı nedeniyle 7 maç kaçırmıştı.

HARUN'UN DURUMU ALTAY'A BAĞLI
Sarı lacivertlilerde 'dan transfer edildikten sonda kaleyi bir yıl Volkan Demirel'le paylaşan, bu sezon Altay'ın arkasında yedek bekleyen 'in ise durumu belirsiz. B.Münih'ten sonra Ajax'ın da ilgilendiği Altay'ın Avrupa'ya transferi gerçekleşirse 'Berke kaleye, Harun kulübeye' formülünün uygulanacağı ancak Altay takımda kalırsa, şans bulması mucizelere kalacak olan Harun'un satılacağı gelen bilgiler arasında. 30 yaşını tamamlamak üzere olan Harun'un da 3. kaleci olmaya sıcak bakmayacağı tahmin ediliyor.

  1. 17.04.2020
  2. Güncelleme: 17.04.2020 11:29
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