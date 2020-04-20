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Mauricio Isla, eşi Gala Caldirola ve çocuğuyla birlikte karantinada!
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mauricio Isla, Şili'den dönmeleri nedeniyle KYK yurdunda karantinaya alınan eşi Gala Caldirola ve çocuğunu yalnız bırakmamak için yanlarına gitti. İşte detaylar...
20 Nisan 2020 Pazartesi 23:21
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Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mauricio Isla'nın eşi Gala Caldirola, Şili'de yayınlanan "Bir rüya için dans etmek" adlı yarışmaya katılmak için geçtiğimiz haftalarda çocuğuyla birlikte Şili'ye gitmişti.
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Corona virüsü salgını nedeniyle yarışmanın iptal olmasının ardından Caldirola, tekrardan Türkiye'ye döndü.
Gala Caldirola ve çocuğunun 14 gün kuralı nedeniyle KYK yurdunda karantinaya alınmasının ardından Mauricio Isla'dan flaş bir hamle geldi.
Eşi ve çocuğunu yalnız bırakmak istemeyen Isla'nın, ailesiyle birlikte kendini yurtta karantinaya aldığı ortaya çıktı.
İzin alınarak yurttaki karantina odasına giden Şilili yıldız, çalışmalarına da buradan devam ediyor.