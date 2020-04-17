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17 Nisan 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe Sözleşme yenilemedi! Fenerbahçe'yi bekliyor

'yi bekliyor!

Hüseyin Eroğlu Fenerbahçe'yi bekliyor!

ekibi 'da iki şampiyonluk yaşayan başarılı teknik adam 'nun adı son dönemde ekiplerinden 'yle anılıyordu. Takımıyla olan 3 yıllık sözleşmesi bu sezon sona erecek olan 47 yaşındaki teknik adamın henüz mukavele yenilememesi sarı-lacivertli takımı beklediği şeklinde yorumlandı.

1. Lig ekiplerinden 'da 'nun kulüpteki geleceği tartışılmaya başladı. Kırmızı-lacivertli takımda başarılı bir grafik çizen 47 yaşındaki teknik adamın son durumu merak ediliyor.

FENERBAHÇE'YE YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI!
Son dönemde ismi ile anılan ve verdiği röportajlarda sarı-lacivertli kulübe yeşil ışık yakan Hüseyin Eroğlu'nun yeni sezonda temsilcisinin başında olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.



2012 yılından bu yana Altınordu'yu çalıştıran deneyimli teknik adamın son olarak 2017'de imzaladığı 3 yıllık sözleşme bu sezon sona erecek. Eroğlu'nun kulüple henüz mukavele yenilememesi kafalarda soru işareti bırakıyor. Başarılı teknik direktörün takımıyla sözleşme yenilememesi Fenerbahçe'yi beklediği iddialarını beraberinde getirdi.

'TÜRKİYE'NİN FERGUSON'U OLACAK'
3. Lig'de devraldığı Altınordu'yu üst üste iki şampiyonluk kazanarak 2014'te 1. Lig'e taşıyan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, son 6 sezondur da 1. Lig'de kırmızı-lacivertli takımı yönetiyor. Hüseyin Eroğlu için daha önce, "'nin 'u olacak" diyen Altınordu Başkanı , 47 yaşındaki çalıştırıcı ile uzun yıllar birlikte olmayı planladıklarını dile getirmişti. Başkan Özkan ve Eroğlu'nun sezon sonunda masaya oturup karar vermesi bekleniyor. Pro Lisans sahibi Hüseyin Eroğlu, 'de görev almayı hedefliyor.

  1. 17.04.2020
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