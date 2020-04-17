Hüseyin Eroğlu Fenerbahçe'yi bekliyor!
İzmir ekibi Altınordu'da iki şampiyonluk yaşayan başarılı teknik adam Hüseyin Eroğlu'nun adı son dönemde Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'yle anılıyordu. Takımıyla olan 3 yıllık sözleşmesi bu sezon sona erecek olan 47 yaşındaki teknik adamın henüz mukavele yenilememesi sarı-lacivertli takımı beklediği şeklinde yorumlandı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun kulüpteki geleceği tartışılmaya başladı. Kırmızı-lacivertli takımda başarılı bir grafik çizen 47 yaşındaki teknik adamın son durumu merak ediliyor.
FENERBAHÇE'YE YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI!
Son dönemde ismi Fenerbahçe ile anılan ve verdiği röportajlarda sarı-lacivertli kulübe yeşil ışık yakan Hüseyin Eroğlu'nun yeni sezonda İzmir temsilcisinin başında olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.
2012 yılından bu yana Altınordu'yu çalıştıran deneyimli teknik adamın son olarak 2017'de imzaladığı 3 yıllık sözleşme bu sezon sona erecek. Eroğlu'nun kulüple henüz mukavele yenilememesi kafalarda soru işareti bırakıyor. Başarılı teknik direktörün takımıyla sözleşme yenilememesi Fenerbahçe'yi beklediği iddialarını beraberinde getirdi.
'TÜRKİYE'NİN FERGUSON'U OLACAK'
3. Lig'de devraldığı Altınordu'yu üst üste iki şampiyonluk kazanarak 2014'te 1. Lig'e taşıyan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, son 6 sezondur da 1. Lig'de kırmızı-lacivertli takımı yönetiyor. Hüseyin Eroğlu için daha önce, "Türkiye'nin Alex Ferguson'u olacak" diyen Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, 47 yaşındaki çalıştırıcı ile uzun yıllar birlikte olmayı planladıklarını dile getirmişti. Başkan Özkan ve Eroğlu'nun sezon sonunda masaya oturup karar vermesi bekleniyor. Pro Lisans sahibi Hüseyin Eroğlu, Süper Lig'de görev almayı hedefliyor.
- 17.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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