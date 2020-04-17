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İmza atmaya hazır! Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı... Siyah-beyazlılar, bir süredir alternatif sol bek arayışını sürdürüyordu. Kara-Kartal ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Alanyaspor'un sol beki Fabrice N'Sakala'ya imza attırmaya hazırlanıyor.
17 Nisan 2020 Cuma 13:55
Güncelleme: 17.04.2020 13:56
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Beşiktaş sol bek için aradığı alternatifi Süper Lig'de buldu. Siyah - Beyazlılar AytemizAlanyaspor ile sözleşmesi bitecek olan FabriceN'Sakala için gün sayıyor.
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BeINSports'un haberine göre, Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın onay verdiği futbolcunun yeni sezonda siyah-beyazlı formayı giymeye hazır olduğu bilgisine ulaşıldı.
Sergen Yalçın'ın Akdeniz temsilcisinde görev yaptığı dönemde gözde futbolcularından olan futbolcunun Beşiktaş'a imza atmaya hazır olduğu ve transfer için tarafların temas halinde olduğu gelen haberler arasında yer alıyor.
FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNE GELMİŞTİ! Hasan Ali Kaldırım'ın sol bek mevkisinde alternatifsiz kalması Fenerbahçe'de transferi zorunlu hale getirmişti. Sarı-lacivertliler, Demokratik Kongolu futbolcuyu kadrosuna katmak için yoğun çaba harcamıştı fakat oyuncu tercihi Beşiktaş'tan yana kullandı.
Bu sezon ligde ve kupada toplam 27 maçta forma giyen 29 yaşındaki oyuncu, 1 asist yapabildi. Tecrübeli futbolcu daha önce Troyes ve Anderlecht gibi takımların formalarını giymişti.