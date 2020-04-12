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12 Nisan 2020, Pazar
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'Sinyor’ anıldı

'Sinyor’ Can Bartu anıldı

ve Türk sporunun efsane isimlerinden , ölümünün birinci yıl dönümünde anıldı.

ve Türk sporunun efsane isimlerinden , ölümünün birinci yıl dönümünde anıldı. Sarı-lacivertli kulüp internet sitesinde yayımladığı anma mesajında, "Kulübümüzün tarihinde çok önemli bir yeri olan, 1956-1961 ve 1967-1970 sezonlarında giydiği şanlı formamızla adı Fenerbahçe'miz ile özdeşleşmiş efsanemiz Can Bartu'yu aramızdan ayrılışının 1. yıl dönümünde saygıyla anıyoruz" dedi. 'da , Venezia ve Lazio formaları da giyen Bartu, 1962 Kupa Galipleri Kupası finalinde Fiorentina formasıyla 'e karşı oynamış ve bir finalinde forma giyen ilk Türk futbolcu olmuştu.
  1. 12.4.2020
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