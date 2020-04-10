Yabancı sayısı serbest olmalı
Berke Özer, yabancı oyuncuya sınır getirilmesini isteyenleri eleştirdi. Sporx'e konuşan sarı-lacivertli file bekçisi, "Yabancı sayısının sürekli serbest olması gerektiğini düşünüyorum. Aynı zamanda lig kalitemizi çok artırıyor. İyi olan futbolcu her zaman oyn ar. Bunu ancak oynamayan, oynamaya ihtiyacı olanlar konuşur" ifadelerini kullandı.
- 10.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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