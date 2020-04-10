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10 Nisan 2020, Cuma
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Yabancı sayısı serbest olmalı

Yabancı sayısı serbest olmalı

, sınır getirilmesini isteyenleri eleştirdi. Sporx'e konuşan sarı-lacivertli file bekçisi, "Yabancı sayısının sürekli serbest olması gerektiğini düşünüyorum. Aynı zamanda lig kalitemizi çok artırıyor. İyi olan futbolcu her zaman oyn ar. Bunu ancak oynamayan, oynamaya ihtiyacı olanlar konuşur" ifadelerini kullandı.

Berke Özer, sınır getirilmesini isteyenleri eleştirdi. Sporx'e konuşan sarı-lacivertli file bekçisi, "Yabancı sayısının sürekli serbest olması gerektiğini düşünüyorum. Aynı zamanda lig kalitemizi çok artırıyor. İyi olan futbolcu her zaman oyn ar. Bunu ancak oynamayan, oynamaya ihtiyacı olanlar konuşur" ifadelerini kullandı.
  1. 10.4.2020
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