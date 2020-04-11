Son dakika haberi Fenerbahçe'nin Caner Erkin ve Gökhan Gönül planı ortaya çıktı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
11 Nisan 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe F.Bahçe'nin planı ortaya çıktı! Caner Erkin ve Gökhan Gönül...

'nin ve planı ortaya çıktı!

Fenerbahçe'nin Caner Erkin ve Gökhan Gönül planı ortaya çıktı!

'nin, 'ta forma giyen iki eski yıldızı için planı ortaya çıktı. Son dakika haberine göre 'ün en az 1, 'in 2 yıl oynayacağını düşünen sarı-lacivertliler, 'la anlaşma yapmazlarsa iki oyuncuya da teklif götürecek.

'den ayrılıp 'ın yolunu tuttuklarında sarı-lacivertli taraftarı şoke eden ve sezon sonunda serbest kalıyor. İki oyuncunun da F.Bahçe'ye döneceği iddiaları dile getirilirken olayın perde arkası ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göreİ Gökhan ve Caner, Beşiktaş dahil hiçbir kulüpten teklif almadı. Oyuncuların durumu F.Bahçe'nin yönetim katında konuşuldu. Toplantıda, "Gökhan en az 1 yıl, Caner en az 2 yıl daha üst seviyede oynayabilir. Maliyetlerini araştırmak gerekiyor" şeklinde fikir birliği çıktı.

ŞU AN İÇİN BİR TEMAS KURULMADI

Ancak F.Bahçe, ne Gökhan ne de Caner için bir girişim yapmadı. Oyuncuların kendileriyle veya menajerleriyle temasa geçilmedi. Şayet sezonun tamamlanmasının ardından bütçe kısmak zorunda olan Beşiktaş oyuncularla yollarını ayırırsa, Fenerbahçe harekete geçebilir. F.Bahçe'de 2. kaptan olan Gökhan, sarı- lacivertli yönetimden teklif almadığı için devre arasında Beşiktaş ile protokol yapmış, sezon sonunda bedelsiz olarak 'a katılmıştı. Caner ise İnter'in yolunu tutmuş ancak 'da şans bulamayınca aynı döneminde Beşiktaş'a kiralanmıştı.

  1. 11.04.2020
  2. Güncelleme: 11.04.2020 13:07
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'nin Caner Erkin ve Gökhan Gönül planı ortaya çıktı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA