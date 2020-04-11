Fenerbahçe'nin Caner Erkin ve Gökhan Gönül planı ortaya çıktı!
Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ta forma giyen iki eski yıldızı için planı ortaya çıktı. Son dakika haberine göre Gökhan Gönül'ün en az 1, Caner Erkin'in 2 yıl oynayacağını düşünen sarı-lacivertliler, Kartal'la anlaşma yapmazlarsa iki oyuncuya da teklif götürecek.
Fenerbahçe'den ayrılıp Beşiktaş'ın yolunu tuttuklarında sarı-lacivertli taraftarı şoke eden Gökhan Gönül ve Caner Erkin sezon sonunda serbest kalıyor. İki oyuncunun da F.Bahçe'ye döneceği iddiaları dile getirilirken olayın perde arkası ortaya çıktı.
Sabah'ın haberine göreİ Gökhan ve Caner, Beşiktaş dahil hiçbir kulüpten teklif almadı. Oyuncuların durumu F.Bahçe'nin yönetim katında konuşuldu. Toplantıda, "Gökhan en az 1 yıl, Caner en az 2 yıl daha üst seviyede oynayabilir. Maliyetlerini araştırmak gerekiyor" şeklinde fikir birliği çıktı.
ŞU AN İÇİN BİR TEMAS KURULMADI
Ancak F.Bahçe, ne Gökhan ne de Caner için bir girişim yapmadı. Oyuncuların kendileriyle veya menajerleriyle temasa geçilmedi. Şayet sezonun tamamlanmasının ardından bütçe kısmak zorunda olan Beşiktaş oyuncularla yollarını ayırırsa, Fenerbahçe harekete geçebilir. F.Bahçe'de 2. kaptan olan Gökhan, sarı- lacivertli yönetimden teklif almadığı için devre arasında Beşiktaş ile protokol yapmış, sezon sonunda bedelsiz olarak Kartal'a katılmıştı. Caner ise İnter'in yolunu tutmuş ancak İtalya'da şans bulamayınca aynı transfer döneminde Beşiktaş'a kiralanmıştı.
- 11.04.2020
- Güncelleme: 11.04.2020 13:07
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'nin Caner Erkin ve Gökhan Gönül planı ortaya çıktı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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