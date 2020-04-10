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10 Nisan 2020, Cuma
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Hasan Ali beklemede

Hasan Ali beklemede

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 'ın ismi her gün başka bir takım ile anılıyor. Tecrübeli oyuncunun önceliği ise her zamanki gibi .

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 'ın ismi her gün başka bir takım ile anılıyor. Tecrübeli oyuncunun önceliği ise her zamanki gibi . Yönetimden yeni teklif bekleyen 30 yaşındaki sol bek, serbest bırakılması halinde alternatifleri değerlendirmeye alacak. Hasan evde antrenmanlarla çalışmalarını sürdürüyor.
  1. 10.4.2020
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