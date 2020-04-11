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11 Nisan 2020, Cumartesi
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'ye müjdesi Roma'dan geldi! Yıldız isim...

Fenerbahçe'ye transfer müjdesi Roma'dan geldi! Yıldız isim...

, ocak ayında ‘harcama limiti’ nedeniyle edemediği için tekrar devreye girmeyi planlıyor. Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Roma Kulübü tüm oyuncularını satış listesine koyarken, bu transferde sarı-lacivertli takımın eli güçlendi.

Mali krize giren Roma yararlanamadığı tüm oyuncuları satışa çıkardı. 'nin devre arasında ilgilendiği stoper da satış listesine kondu. Corriere Dello Sport; Kanarya'nın yanı sıra İtalyan ekipleri ve Lokomotiv, ile Rubin Kazan'ın da radarında olan 28 yaşındaki Brezilyalı savunmacının yönetimle görüştükten sonra kararını vereceğini belirtti. Bu sezon 4 maçta forma şansı bulabilen Jesus, skor katkısı yapamadı.

BU KEZ ELİ GÜÇLÜ
Fenerbahçe, ocak ayında Juan Jesus'u kiralamak istemiş ancak 'harcama limiti' yetmediği için Frankfurt'tan daha düşük maliyetli Simon Falette'yi kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Stoperde bu sezon büyük kriz yaşayan, adam yokluğunda Jailson'un burada oynatmak zorunda kalan ve yapılan hatalar nedeniyle önemli puan kayıpları yaşayan sarı-lacivertli kurmayların, Jesus için tekrar devreye gireceği belirtildi.

  1. 11.4.2020
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