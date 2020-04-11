Fenerbahçe'ye transfer müjdesi Roma'dan geldi! Yıldız isim...
Fenerbahçe, ocak ayında ‘harcama limiti’ nedeniyle transfer edemediği Juan Jesus için tekrar devreye girmeyi planlıyor. Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Roma Kulübü tüm oyuncularını satış listesine koyarken, bu transferde sarı-lacivertli takımın eli güçlendi.
Mali krize giren Roma yararlanamadığı tüm oyuncuları satışa çıkardı. Fenerbahçe'nin devre arasında ilgilendiği stoper Juan Jesus da satış listesine kondu. Corriere Dello Sport; Kanarya'nın yanı sıra İtalyan ekipleri ve Lokomotiv, Krasnodar ile Rubin Kazan'ın da radarında olan 28 yaşındaki Brezilyalı savunmacının yönetimle görüştükten sonra kararını vereceğini belirtti. Bu sezon 4 maçta forma şansı bulabilen Jesus, skor katkısı yapamadı.
BU KEZ ELİ GÜÇLÜ
Fenerbahçe, ocak ayında Juan Jesus'u kiralamak istemiş ancak 'harcama limiti' yetmediği için Frankfurt'tan daha düşük maliyetli Simon Falette'yi kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Stoperde bu sezon büyük kriz yaşayan, adam yokluğunda Jailson'un burada oynatmak zorunda kalan ve yapılan hatalar nedeniyle önemli puan kayıpları yaşayan sarı-lacivertli kurmayların, Jesus için tekrar devreye gireceği belirtildi.
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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