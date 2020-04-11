Fenerbahçe'ye transfer müjdesi Roma'dan geldi! Yıldız isim...

Mali krize giren Roma yararlanamadığı tüm oyuncuları satışa çıkardı. Fenerbahçe'nin devre arasında ilgilendiği stoper Juan Jesus da satış listesine kondu. Corriere Dello Sport; Kanarya'nın yanı sıra İtalyan ekipleri ve Lokomotiv, Krasnodar ile Rubin Kazan'ın da radarında olan 28 yaşındaki Brezilyalı savunmacının yönetimle görüştükten sonra kararını vereceğini belirtti. Bu sezon 4 maçta forma şansı bulabilen Jesus, skor katkısı yapamadı.

BU KEZ ELİ GÜÇLÜ

Fenerbahçe, ocak ayında Juan Jesus'u kiralamak istemiş ancak 'harcama limiti' yetmediği için Frankfurt'tan daha düşük maliyetli Simon Falette'yi kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Stoperde bu sezon büyük kriz yaşayan, adam yokluğunda Jailson'un burada oynatmak zorunda kalan ve yapılan hatalar nedeniyle önemli puan kayıpları yaşayan sarı-lacivertli kurmayların, Jesus için tekrar devreye gireceği belirtildi.