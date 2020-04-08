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08 Nisan 2020, Çarşamba
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Vaka sayısı 4’e çıktı

Vaka sayısı 4’e çıktı

Daha önce 1 futbolcu ve 1 basketbolcunun testlerinin pozitif çıktığı F.Bahçe’de iki kadın voleybolcuya da koronavirüs bulaştığı açıklandı.

kulüp doktoru Burak Kunduracıoğlu, önemli açıklamalar yaptı. Sarılacivertlilerin virüse karşı aldığı tedbirler ile birlikte birçok konu hakkında konuşan Kunduracıoğlu'nun öne çıkan sözleri şunlar: "Koronavirüsten en çok etkilenen takımımız Fenerbahçe Beko oldu. Bir oyuncu, bir iki de idari personelimizde testler pozitif çıktı. takımımızda ise bir oyuncumuz ve sağlık çalışanımızda testler pozitif çıktı."

AİLELERİNE DE TEST YAPILDI

"Oyuncumuz ev izolasyonunda. ilgili 'Pozitif çıkanların herhangi bir bulaşı olmuş mu?' diye baktık. Aileleri de teste aldık. Test sonuçları negatif geldi. ve futboldan sonra da erkek ve kadın voleybol takımlarımızı teste tabi tuttuk. Oyuncuları, teknik ekibini ve personelini inceledik. Bunların içinde erkek takımından 1 teknik ekip, kadın takımından 1 teknik ekip ve 2 oyuncu pozitif olarak belirlendi."

'ENDİŞE VERİCİ BİR VAKA YOK'

Kunduracıoğlu, Fenerbahçe adına endişe verici bir vaka olmadığını da kaydedip, "Testleri pozitif çıkanlar evlerinde izole vaziyetteler. Testleri de negatife döndü. Evde çalışan futbolculardan kilo almalarını istemedik. Herkesin eski kilolarıyla gelmelerini bekliyoruz. Futbolcularla her gün düzenli olarak herkesin katıldığı bir antrenman programı planladık. Önceden herkese antrenman aletlerini verdik. Kaldığımız yerden devam etmek adına bir takım çalışmalar içerisindeyiz" açıklamasında bulundu.

  1. 8.4.2020
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