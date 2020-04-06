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06 Nisan 2020, Pazartesi
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Sadık'ın kızı marş öğreniyor

Sadık'ın kızı marş öğreniyor

Sakatlığı nedeniyle sezonu erken kapatan Sadık Çiftpınar, koronavirüs salgını yüzünden karantina günlerini evinde geçiriyor.

27 yaşındaki futbolcu, kızının İstiklal Marşı öğrendiği videoyu hesabından paylaştı. Sadık'ın paylaştığı bu anlamlı video, sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı.

  1. 6.4.2020
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