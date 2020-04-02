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02 Nisan 2020, Perşembe
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Kaldığı yerden başlasın

Kaldığı yerden başlasın

Rodrigues, liglerin kaldığı yerden sürmesinin herkesin isteği olduğunu vurguladı, “Ancak alınacak her karara saygı duymalıyız” diye konuştu.

'nin kanattaki etkili ismi Garry Rodrigues, Spor'a röportaj verdi. Yeşil Burun Adalı, sarı-lacivertli kulübe faydalı olmak için geldiğini belirterek, "Takım için önemli bir isim olmak istiyorum. Futbolda zaman zaman iniş çıkışlar olur. Ancak Fenerbahçe'nin bana benim de Fenerbahçe'ye ihtiyacım var" ifadelerini kullandı. İşte Rodrigues'ten inciler: * Evde çalışmak kolay değil. Normalde sahada çok sert antrenmanlar oluyor. Kolay olmayacak ama geri döndüğümüzde performans olarak aynı kalmalıyız. * Liglerin ertelenmesiyle ilgili yetkililerin kararını bekliyoruz. Herkes kaldığı yerden devam etmesini istiyor ama karara saygı duymalıyız. * Sakatlığım geçti ve şu anda iyiyim. Futbolu çok özledim. * ve 'a karşı derbi maçlarını kaçırdım. Zor ve üzücü bir durumdu. Maalesef ki ne zaman sakatlanacağını kendin seçemiyorsun. * Fenerbahçe- Galatasaray derbisi dünyada ilk 10'a belki de ilk 5'e girer.

POSTACILIK YAPTIM
Feyenoord'da yetiştiğini belirten Rodrigues, " oynarken çalışıyordum. 1 yıl futbola ara verdim. Postanede çalışıyordum. Sonra amatör ligde yeniden oynamaya başladım. Gerçekten çılgınca bir hikayem var. Geri dönüş kolay değildi ama Allah bana hayal ettiklerimi geri verdi" dedi.

GOL KAÇIRIYORUM AMA!
Çok pozisyon kaçırması ile ilgili eleştirilere yanıt veren Garry, "Kaçırdığım gol pozisyonları oluyor ama bardağa dolu tarafından bakmak istiyorum. Oyun stilim ve performansım iyi olduğu için gol pozisyonlarına kendimi sokuyorum. Çok yönlü bir oyuncuyum. Kendime inanıyorum. Daha atacağım çok gol olacak" yorumunu yaptı.

KUPAYI KAZANACAĞIZ
Bu sezon hedeflerinin 'nı müzelerine götürmek olduğunu kaydeden Rodrigues, "Taraftarlara vereceğim en önemli mesaj bu olur. Tüm maçları kazanmaya çalışacağız ancak en önemlisi bu sezon kupayı kazanmak olacak çünkü o kulvarda her şey bizim elimizde bunu başarabiliriz. İnanıyorum" dedi.

BU HİLAL SENİNLE VAR
Garry Rodrigues, Koronavirüs'le mücadele sürecinde Kızılay'a bağış yaptı ve Kızılay da kendisine özel bir teşekkür yazısı yolladı. "Bu hilal seninle var" başlıklı yazıda, "Büyük yardım sürecinde desteğini esirgemeyen Garry Mendes Rodrigues'e en içten teşekkürlerimizle" ifadeleri yer aldı.

  1. 2.4.2020
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