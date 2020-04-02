Kaldığı yerden başlasın
Rodrigues, liglerin kaldığı yerden sürmesinin herkesin isteği olduğunu vurguladı, “Ancak alınacak her karara saygı duymalıyız” diye konuştu.
Fenerbahçe'nin kanattaki etkili ismi Garry Rodrigues, TRT Spor'a röportaj verdi. Yeşil Burun Adalı, sarı-lacivertli kulübe faydalı olmak için geldiğini belirterek, "Takım için önemli bir isim olmak istiyorum. Futbolda zaman zaman iniş çıkışlar olur. Ancak Fenerbahçe'nin bana benim de Fenerbahçe'ye ihtiyacım var" ifadelerini kullandı. İşte Rodrigues'ten inciler: * Evde çalışmak kolay değil. Normalde sahada çok sert antrenmanlar oluyor. Kolay olmayacak ama geri döndüğümüzde performans olarak aynı kalmalıyız. * Liglerin ertelenmesiyle ilgili yetkililerin kararını bekliyoruz. Herkes kaldığı yerden devam etmesini istiyor ama karara saygı duymalıyız. * Sakatlığım geçti ve şu anda iyiyim. Futbolu çok özledim. * Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı derbi maçlarını kaçırdım. Zor ve üzücü bir durumdu. Maalesef ki ne zaman sakatlanacağını kendin seçemiyorsun. * Fenerbahçe- Galatasaray derbisi dünyada ilk 10'a belki de ilk 5'e girer.
POSTACILIK YAPTIM
Feyenoord'da yetiştiğini belirten Rodrigues, "Futbol oynarken çalışıyordum. 1 yıl futbola ara verdim. Postanede çalışıyordum. Sonra amatör ligde yeniden oynamaya başladım. Gerçekten çılgınca bir hikayem var. Geri dönüş kolay değildi ama Allah bana hayal ettiklerimi geri verdi" dedi.
GOL KAÇIRIYORUM AMA!
Çok pozisyon kaçırması ile ilgili eleştirilere yanıt veren Garry, "Kaçırdığım gol pozisyonları oluyor ama bardağa dolu tarafından bakmak istiyorum. Oyun stilim ve performansım iyi olduğu için gol pozisyonlarına kendimi sokuyorum. Çok yönlü bir oyuncuyum. Kendime inanıyorum. Daha atacağım çok gol olacak" yorumunu yaptı.
KUPAYI KAZANACAĞIZ
Bu sezon hedeflerinin Türkiye Kupası'nı müzelerine götürmek olduğunu kaydeden Rodrigues, "Taraftarlara vereceğim en önemli mesaj bu olur. Tüm maçları kazanmaya çalışacağız ancak en önemlisi bu sezon kupayı kazanmak olacak çünkü o kulvarda her şey bizim elimizde bunu başarabiliriz. İnanıyorum" dedi.
BU HİLAL SENİNLE VAR
Garry Rodrigues, Koronavirüs'le mücadele sürecinde Kızılay'a bağış yaptı ve Kızılay da kendisine özel bir teşekkür yazısı yolladı. "Bu hilal seninle var" başlıklı yazıda, "Büyük yardım sürecinde desteğini esirgemeyen Garry Mendes Rodrigues'e en içten teşekkürlerimizle" ifadeleri yer aldı.
- 2.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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