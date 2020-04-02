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02 Nisan 2020, Perşembe
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Anelka’dan yeni mesaj

Anelka’dan yeni mesaj

Kanarya'nın eski yıldızı , hesabından Platinum kartını gösterdiği bir paylaşım yaptı.

Kanarya'nın eski yıldızı , hesabından Platinum kartını gösterdiği bir paylaşım yaptı. Fransız yıldız geçtiğimiz günlerde de yine sosyal medyadan Fenerbahçe'yi çok sevdiğini belirterek, "Teknik direktör veya teknik ekipte yer alarak geri dönmeyi çok isterim" ifadelerini kullanmıştı.
  1. 2.4.2020
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