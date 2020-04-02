Koronavirüs nedeniyle ayrı kaldığı taraftarlarına Twitter üzerinden seslendi... "Yakında kavuşmak üzere" başlıklı videolu mesajda, "Kavuşmak hiç bu kadar anlamlı olmamıştı. Evimize çıkan yollarda kol kola omuz omuza yürümek de, sokaklarda birlikte söylediğimiz marşlarla sevdamızı haykırmak da. O günler yine gelecek. Çok özledik, çok seviyoruz, yakında kavuşmak üzere" ifadeleri kullanıldı.