Hasan Ali çalışıyor
Topuğundaki sakatlığı nedeniyle bu sezon verimli olamayan Hasan Ali Kaldırım için lige verilen ara, antrenman açığını giderme fırsatı oldu.
Tecrübeli oyuncu, evinde yaptığı çalışmalarla kondisyon açığını kapatıyor. Kaldırım, idmanlarını sosyal medyada Instagram hesabından takipçileriyle de paylaştı.
- 6.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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