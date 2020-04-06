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06 Nisan 2020, Pazartesi
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Haberler Fenerbahçe Hakemler de etki etti

''Hakemler de etki etti''

''Hakemler de etki etti''

Emre Belözoğlu, olarak bu sezon şampiyonluk yarışında geride kalmalarında hakemlerin de katkısı olduğunu vurguladı.

Azeri TV'ye konuk olan sarı-lacivertli futbolcu, sezon sonunda futbola nokta koyacağını da belirterek, 'de teknik ya da idari kadroda yer almak istediğini dile getirdi.

  1. 6.4.2020
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