''Fenerbahçe çok ilgi çekici''
Moldova'yı çalıştıran Engin Fırat, "Fenerbahçe'yi fazlasıyla ilgi çekici buluyorum. Kendimi bu görev için yeterli görüyorum" dedi.
Fenerbahçe'de teknik direktörlük için adı geçen isimlerden Engin Fırat, göreve hazır olduğu mesajını verdi. Halen Moldova Milli Takımı'nı çalıştıran Fırat, "Fenerbahçe çalıştığım bir camia. Sportif başarı olmazsa olmazı. Bunu da iyi oyuncu seçimi, iyi planlama ve iyi ortamı oluşturmakla elde edebilirsiniz. Şu anki durum da başarıya götürmek benim için fazlasıyla ilgi çekici ve motive edici" ifadelerini kullandı. 49 yaşındaki Fırat, Fenerbahçe'yi kaldıracak seviyede olduğunu da vurgularken, kendisini isteyen kulübün önce Moldova Federasyonu ile görüşmesi gerektiğinin de altını çizdi.
- 6.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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