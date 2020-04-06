''Fenerbahçe çok ilgi çekici''

Fenerbahçe'de teknik direktörlük için adı geçen isimlerden Engin Fırat, göreve hazır olduğu mesajını verdi. Halen Moldova Milli Takımı'nı çalıştıran Fırat, "Fenerbahçe çalıştığım bir camia. Sportif başarı olmazsa olmazı. Bunu da iyi oyuncu seçimi, iyi planlama ve iyi ortamı oluşturmakla elde edebilirsiniz. Şu anki durum da başarıya götürmek benim için fazlasıyla ilgi çekici ve motive edici" ifadelerini kullandı. 49 yaşındaki Fırat, Fenerbahçe'yi kaldıracak seviyede olduğunu da vurgularken, kendisini isteyen kulübün önce Moldova Federasyonu ile görüşmesi gerektiğinin de altını çizdi.