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06 Nisan 2020, Pazartesi
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'' çok ilgi çekici''

''Fenerbahçe çok ilgi çekici''

Moldova'yı çalıştıran , "'yi fazlasıyla ilgi çekici buluyorum. Kendimi bu görev için yeterli görüyorum" dedi.

'de teknik direktörlük için adı geçen isimlerden , göreve hazır olduğu mesajını verdi. Halen Moldova 'nı çalıştıran Fırat, "Fenerbahçe çalıştığım bir camia. Sportif başarı olmazsa olmazı. Bunu da iyi oyuncu seçimi, iyi planlama ve iyi ortamı oluşturmakla elde edebilirsiniz. Şu anki durum da başarıya götürmek benim için fazlasıyla ilgi çekici ve motive edici" ifadelerini kullandı. 49 yaşındaki Fırat, Fenerbahçe'yi kaldıracak seviyede olduğunu da vurgularken, kendisini isteyen kulübün önce Moldova Federasyonu ile görüşmesi gerektiğinin de altını çizdi.

  1. 6.4.2020
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