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06 Nisan 2020, Pazartesi
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olan ne!

Eksik olan ne!

ligde zirveden kopmasına rağmen birçok istatistikte hala zirvede. Eksiği arayan yönetim, hoca+transferleri buna göre belirleyecek.

Süper Lig'in bu sezon akıbeti belirsiz... Zorunlu ara tüm kulüpler gibi 'de de değerlendirme ve analiz fırsatı doğurdu. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak yine yarıştan kopan sarı-lacivertli takımın 'in oynanan 26 haftasında; isabetli şut, topa sahip olma ve ceza sahasında pas gibi birçok istatistikte zirvede ya da ikinci sırada yer alması ise dikkat çekiyor. Teknik heyet ve kadroda yeni yapılanma hazırlıkları yapan yönetim, " ne?" sorusuna yanıt arıyor. Hoca ve yapılacak transferler de bu sorunun cevabı bulunduktan sonra belirlenecek. İşte Fenerbahçe'nin kafa karıştıran o istatistikleri:

BİRİNCİ OLUNAN ISTATISTIKLER
Pasla Oyun (%) 76.0 Toplam Şut 1 6.3 İsabetli Şut 6.8 Savunma Mesafesi (m.) 46.1 Topa Sahip Olma (%) 60.4

İKINCİ OLUNAN İSTATİSTİKLER
Topla Oyun 675.5 Orta Alanda Top 333.3 Toplam Pas 513.3 Hücum Bölgesinde Pas 115.1 Takım Mesafesi (m.) 5 7. 0 Ceza Alanına Top 46.5 Ceza Alanında Top 23.9

  1. 6.4.2020
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