Tuncay Şanlı: Fenerbahçe için göreve her zaman hazırım
Fenerbahçe ve milli takımla gösterdiği performansla adını Türk futbol tarihine altın harflerle yazdıran eski futbolcu Tuncay Şanlı, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Ülkemizdeki corona virüsü durumunu değerlendiren Şanlı, "Ülke olarak birlik olduğumuzda her şeyin üstesinden geliriz." derken, Fenerbahçe için göreve her zaman hazır olduğunu söyledi.
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