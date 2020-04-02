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02 Nisan 2020, Perşembe
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’ye fesih gelebilir

Falette’ye fesih gelebilir

şampiyonluk umudu kalmayan F.Bahçe'de yönetimin maddi yükümlülüklerini azaltmak için kiralık oyuncularla fesih görüşmeleri için hazırlık yaptığı iddia edildi. Bu takdirde 'tan kiralanan 'nin de kontratının feshedilmesi bekleniyor.

Avrupa'da pek çok takım sezonu kendileriyle tamamlayamayacak kiralık oyuncularının sözleşmelerini feshetmeye başladı. şampiyonluk umudu kalmayan F.Bahçe'de de yönetimin maddi yükümlülüklerini azaltmak için kiralık oyuncularla fesih görüşmeleri için hazırlık yaptığı iddia edildi. Bu takdirde 'tan kiralanan 'nin de kontratının feshedilmesi bekleniyor.
  1. 2.4.2020
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