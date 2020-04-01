Vincent Janssen maaşında indirime gitmeyi kabul etti - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
01 Nisan 2020, Çarşamba
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maaşında indirime gitmeyi kabul etti

Vincent Janssen maaşında indirime gitmeyi kabul etti

'de bir dönem forması giyen , corona virüsü salgını sonrası ekonomik anlamda sıkıntıya giren kulübü Monterrey'e katkıda bulunmak için maaşında indirime gidilmesini kabul etti.

Corona virüsü nedeniyle birçok kulübü ekonomik anlamda zor günler yaşarken, futbolcularından maaş indirimi talep ederek rahatlamak istiyor... Bu durumdan etkilenen ekibi Monterrey de futbolcularına maaş indirimi çağrısında bulundu. Monterrey forması giyen eski Fenerbahçeli oyuncu , kulübünün çağrısını karşılıksız bırakmayarak maaşında inidirme gideceğini açıkladı.



"ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMA YARDIM ETMEK İSTİYORUM"

Hollandalı forvet "Niyetim çalışma arkadaşlarıma yardım etmek. Bu konuda konuşmalıyız ve sahip olduğumuz değerlere yardım etmeliyiz." ifadelerini kullandı. Meksika Ligi'ndeki diğer takımların da ekonomik sorunları aşmak için çalışanlarının maaşlarında indirime gitme kararı aldı.

  1. 01.04.2020
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