Vincent Janssen maaşında indirime gitmeyi kabul etti
Süper Lig'de bir dönem Fenerbahçe forması giyen Vincent Janssen, corona virüsü salgını sonrası ekonomik anlamda sıkıntıya giren kulübü Monterrey'e katkıda bulunmak için maaşında indirime gidilmesini kabul etti.
Corona virüsü nedeniyle birçok kulübü ekonomik anlamda zor günler yaşarken, futbolcularından maaş indirimi talep ederek rahatlamak istiyor... Bu durumdan etkilenen Meksika ekibi Monterrey de futbolcularına maaş indirimi çağrısında bulundu. Monterrey forması giyen eski Fenerbahçeli oyuncu Vincent Janssen, kulübünün çağrısını karşılıksız bırakmayarak maaşında inidirme gideceğini açıkladı.
"ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMA YARDIM ETMEK İSTİYORUM"
Hollandalı forvet "Niyetim çalışma arkadaşlarıma yardım etmek. Bu konuda konuşmalıyız ve sahip olduğumuz değerlere yardım etmeliyiz." ifadelerini kullandı. Meksika Ligi'ndeki diğer takımların da ekonomik sorunları aşmak için çalışanlarının maaşlarında indirime gitme kararı aldı.
- 01.04.2020
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