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07 Nisan 2020, Salı
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'den hoca yorumu!

Kruse'den hoca yorumu!

'nin Alman yıldızı , ülkesinde sosyal medyada canlı yayına katıldı.

Tecrübeli futbolcuya, ve Daum'un göreve getirileceği yönünde çıkan haberler soruldu. , "Şu anda takım kaptanımız ve yardımcı antrenörler tarafından çalıştırılıyoruz. İsimler konusunda basın çok güvenilir değil. Her gün yeni biri yazılıyor" yanıtını verdi. Teknik adam arayan için Erol Bulut dışında, Di Francesco ve 'ın da adı geçiyor. Alman yıldız, 'yi ikinci evi gibi gördüğünü de kaydetti.

  1. 7.4.2020
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