Deniz Türüç: Fenerbahçe bir tutku
Instagram'da canlı yayın yapan Deniz Türüç, "Fenerbahçe bir tutkudur. Taraftarına aşığım. Evde kalın. Bu zor günleri birlikte atlatacağız" dedi.
Covid-19 salgını nedeniyle evde çalışan Deniz Türüç, Instagram'dan canlı yayın yaptı. Taraftarlara 'EvdeKal' çağrısı yapan oyuncu, bu zor günleri birlik ve beraberlikle atlatacaklarını belirtti. Türüç'ün sorulara verdiği yanıtlar ise şöyle: (F.Bahçe'yi nasıl ifade edersin?) Fenerbahçe bir aile ortamı. Sadece sahada değil, futbol dışında da öyle. Çok büyük bir camia. Tutku diyebilirim. (Gol mü asist mi?) Zor bir soru. Bazen çok basit bir gol atıp, zor bir asist yapabilirsin. Ya da tam tersi. O anın pozisyonuna bağlı. Bazen çok güzel bir asist, golden daha da güzel olabilir." (Fenerbahçe taraftarı) İlk geldiğimde de açıklamıştım. Ben zaten aşıktım. Geçen sene kötü döneme rağmen stadı ful doldurdular."
NE OLMUŞTU?
Galatasaray'ın 20 yıl sonra Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yendiği karşılaşmanın 82. dakikasında oyundan alınan Belhanda, kendisini acele etmesi için uyaran Deniz Türüç'ü yüzünden itmiş, ikili arasında sıcak anlar yaşanmıştı.
Deniz Türüç, Galatasaray derbisinde Belhanda ile yaşadığı kavgaya yönelik bir soruyu da yanıtladı. Türüç, "Herkes hak ettiğini alır" dedi. Bu cevap sosyal medyada gündem oldu.
- 7.4.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Deniz Türüç: Fenerbahçe bir tutku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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