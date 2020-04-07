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07 Nisan 2020, Salı
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Haberler Fenerbahçe Deniz Türüç: Fenerbahçe bir tutku

: bir tutku

Deniz Türüç: Fenerbahçe bir tutku

'da canlı yayın yapan , " bir tutkudur. Taraftarına aşığım. Evde kalın. Bu zor günleri birlikte atlatacağız" dedi.

Covid-19 salgını nedeniyle evde çalışan , 'dan canlı yayın yaptı. Taraftarlara 'EvdeKal' çağrısı yapan oyuncu, bu zor günleri birlik ve beraberlikle atlatacaklarını belirtti. Türüç'ün sorulara verdiği yanıtlar ise şöyle: (F.Bahçe'yi nasıl ifade edersin?) bir aile ortamı. Sadece sahada değil, futbol dışında da öyle. Çok büyük bir camia. Tutku diyebilirim. (Gol mü asist mi?) Zor bir soru. Bazen çok basit bir gol atıp, zor bir asist yapabilirsin. Ya da tam tersi. O anın pozisyonuna bağlı. Bazen çok güzel bir asist, golden daha da güzel olabilir." (Fenerbahçe taraftarı) İlk geldiğimde de açıklamıştım. Ben zaten aşıktım. Geçen sene kötü döneme rağmen stadı ful doldurdular."

NE OLMUŞTU?
'ın 20 yıl sonra Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yendiği karşılaşmanın 82. dakikasında oyundan alınan , kendisini acele etmesi için uyaran Deniz Türüç'ü yüzünden itmiş, ikili arasında sıcak anlar yaşanmıştı.

Deniz Türüç, Galatasaray derbisinde Belhanda ile yaşadığı kavgaya yönelik bir soruyu da yanıtladı. Türüç, "Herkes hak ettiğini alır" dedi. Bu cevap sosyal medyada gündem oldu.

  1. 7.4.2020
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