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28 Mart 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe ''Keşke Skrtel kalsaydı''

'' kalsaydı''

''Keşke Skrtel kalsaydı''

'nin eski oyuncularından Ali Güneş, sarı-lacivertli kulübün 'i göndererek hata yaptığını söyledi.

Güneş, "'nin bu duruma düşeceğini tahmin etmiştim. Çünkü kadrosu yeterli değil. En büyük hata stoperleri göndermekti. kalsaydı da Jailson stoper oynamasaydı. Skrtel'e verilmeyen para kat kat Zanka ve Rami için harcandı" dedi.

  1. 28.3.2020
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