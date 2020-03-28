''Keşke Skrtel kalsaydı''
Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Ali Güneş, sarı-lacivertli kulübün Martin Skrtel'i göndererek hata yaptığını söyledi.
Güneş, "Fenerbahçe'nin bu duruma düşeceğini tahmin etmiştim. Çünkü kadrosu yeterli değil. En büyük hata stoperleri göndermekti. Keşke Skrtel kalsaydı da Jailson stoper oynamasaydı. Skrtel'e verilmeyen para kat kat Zanka ve Rami için harcandı" dedi.
- 28.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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