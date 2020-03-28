Güneş, "Fenerbahçe'nin bu duruma düşeceğini tahmin etmiştim. Çünkü kadrosu yeterli değil. En büyük hata stoperleri göndermekti. Keşke Skrtel kalsaydı da Jailson stoper oynamasaydı. Skrtel'e verilmeyen para kat kat Zanka ve Rami için harcandı" dedi.