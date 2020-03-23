‘Bu F.Bahçe şampiyon olur’
Konyaspor'un orta saha oyuncusu Marko Jevtovic, Kadıköy'de 5-1 yenildikleri maçtan sonra Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını düşündüğünü söyledi. Sırp oyuncu, "Fenerbahçe bizi yendiğinde sanırım bunlar şampiyon olacak diye düşündüm. Ancak büyük düşüş yaşadılar. Son maçta onları uçurumun kenarında yakaladık ve kazanmayı başardık" diye konuştu.
- 23.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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