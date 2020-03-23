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23 Mart 2020, Pazartesi
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‘Bu F.Bahçe şampiyon olur’

‘Bu F.Bahçe şampiyon olur’

Konyaspor'un orta saha oyuncusu , Kadıköy'de 5-1 yenildikleri maçtan sonra 'nin şampiyon olacağını düşündüğünü söyledi. Sırp oyuncu, "Fenerbahçe bizi yendiğinde sanırım bunlar şampiyon olacak diye düşündüm. Ancak büyük düşüş yaşadılar. Son maçta onları uçurumun kenarında yakaladık ve kazanmayı başardık" diye konuştu.

Konyaspor'un orta saha oyuncusu , Kadıköy'de 5-1 yenildikleri maçtan sonra 'nin şampiyon olacağını düşündüğünü söyledi. Sırp oyuncu, "Fenerbahçe bizi yendiğinde sanırım bunlar şampiyon olacak diye düşündüm. Ancak büyük düşüş yaşadılar. Son maçta onları uçurumun kenarında yakaladık ve kazanmayı başardık" diye konuştu.
  1. 23.3.2020
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