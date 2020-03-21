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21 Mart 2020, Cumartesi
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Heykeline maske!

Heykeline maske!

de Souza'nın 'deki heykeline koronavirüsten (Kovid-19) korunmaya dikkati çekmek için maske ve eldiven takıldı.

Bir grup Fenerbahçeli taraftar, Ülker Stadı yakınında bulunan Brezilyalı yıldızın heykeline Kovid-19'dan korunma konusunda farkındalık yaratmak amacıyla maske takıp, eldiven giydirdi. de hesabından maskeli ve eldivenli heykelinin fotoğrafını paylaşarak, teşekkür mesajına Türk bayrağı ekledi.

  1. 21.3.2020
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