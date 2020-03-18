Fenerbahçe'de sürpriz! Emre Belözoğlu...
Son olarak Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe, yeşil beyazlılara 1-0 mağlup olmuş ve galibiyet hasretini 7 maça çıkartmıştı. Fenerbahçe'de hüsranın devam etmenin ardından adeta çılgına dönen taraftarları, Başkan Ali Koç'u istifaya davet ederken, oyunculara da büyük tepki göstermişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından sarı lacivertlilerde Emre Belözoğlu, dümenin başına geçti ve futbolcularla özel bir toplantı gerçekleştirdi. İşte detaylar...
Süper Lig'in 27. haftasında cuma günü küme düşmeme mücadelesi veren Kayserispor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına dün de devam etti. 1.5 saat süren idman, 5'e 2 pas çalışması ve çabukluk çalışmasının ardından taktik çift kale maçla sona erdi.
"ARTIK BU SERİYİ BİTİRELİM"
Cuma günü sahasında Kayserispor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu takım arkadaşlarıyla bir toplantı yaptı.
Takvim'in haberine göre tüm enerjilerini sahaya vermeleri gerektiğini söyleyen tecrübeli futbolcu, "7 maçtır kazanamıyoruz. Bunun tamamen psikolojik olduğunu farkındayım. Ama burası Fenerbahçe. Kayseri maçını kazanıp bu kötü seriyi bitirelim" diye konuştu.
FALETTE OYNAMAYA HAZIR!
Sakatlığı geçtikten sonra ilk kez Konya maçında kadroya alınan Falette, Kayseri maçında stoper mevkindeki yerine alacak. Savunmanın göbeği Serdar - Falette ikilisinden oluşacak.
RODRIGUES İDMAN AÇIĞINI KAPATIYOR
Geçirdiği sakatlığın ardından Konya maçında beklentileri karşılayamayan Rodrigues, idman açığını kapatmak için Samandıra'da ekstra çalışma yapıyor.
- 18.03.2020
- Güncelleme: 18.03.2020 12:26
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'de sürpriz! Emre Belözoğlu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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