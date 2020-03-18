Fenerbahçe'de sürpriz! Emre Belözoğlu...

Süper Lig'in 27. haftasında cuma günü küme düşmeme mücadelesi veren Kayserispor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına dün de devam etti. 1.5 saat süren idman, 5'e 2 pas çalışması ve çabukluk çalışmasının ardından taktik çift kale maçla sona erdi.

"ARTIK BU SERİYİ BİTİRELİM"

Cuma günü sahasında Kayserispor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu takım arkadaşlarıyla bir toplantı yaptı.

Takvim'in haberine göre tüm enerjilerini sahaya vermeleri gerektiğini söyleyen tecrübeli futbolcu, "7 maçtır kazanamıyoruz. Bunun tamamen psikolojik olduğunu farkındayım. Ama burası Fenerbahçe. Kayseri maçını kazanıp bu kötü seriyi bitirelim" diye konuştu.

FALETTE OYNAMAYA HAZIR!

Sakatlığı geçtikten sonra ilk kez Konya maçında kadroya alınan Falette, Kayseri maçında stoper mevkindeki yerine alacak. Savunmanın göbeği Serdar - Falette ikilisinden oluşacak.

RODRIGUES İDMAN AÇIĞINI KAPATIYOR

Geçirdiği sakatlığın ardından Konya maçında beklentileri karşılayamayan Rodrigues, idman açığını kapatmak için Samandıra'da ekstra çalışma yapıyor.