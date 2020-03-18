Fenerbahçe'de son karar Christoph Daum!

Ersun Yanal ayrılığının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine birçok isim gelmişti. Yerli ve yabancı teknik adamlarla görüşen sarı-lacivertlilerin son kararı ortaya çıktı. Kalan haftalarda takımı tecrübeli bir teknik adama emanet etmek isteyen yönetimin Christoph Daum konusunda hemfikir olduğu öğrenildi. Daha önce iki farklı dönemde Fenerbahçe'yi çalıştıran Alman hocanın da göreve hazır olduğu belirtildi.

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Sarı-lacivertlilerin başında iki kez üst üste şampiyonluk sevinci yaşayan 66 yaşındaki hocanın, Türkiye'deki yakın çevresine de durumu ilettiği iddia edildi. F.Bahçe'de hala görev yapabilecek aşamada olduğunu kaydeden Daum'un, "Beklentilerin ne olduğunu biliyorum. Görev yapmasam da Türkiye Ligi'ni yakından takip ediyorum. İşlerin resmiyete dökülmesini bekliyorum. F.Bahçe'de her zaman çalışmaya hazırım" dediği ileri sürüldü.

10 TAKIMI ÇALIŞTIRDI

Kariyerinde 10 farklı takım çalıştıran Daum, en son Romanya'da görev yaptı. Romanya Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde 8 maça çıkan Alman hoca, 2 galibiyet, 3 mağlubiyet, 3 beraberlik almıştı. Tecrübeli teknik adam, Köln, Stuttgart, Beşiktaş, Bayer Leverkusen, Avusturya Wien, Fenerbahçe, Frankfurt, Brugge ve Bursaspor'da teknik direktörlük yapmıştı.