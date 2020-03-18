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18 Mart 2020, Çarşamba
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'de son karar !

Fenerbahçe'de son karar Christoph Daum!

'ın ayrılığının ardından takımı tecrübeli bir isme emanet etmek isteyen yönetiminin Daum konusunda hemfikir olduğu öğrenildi. Alman hocanın da göreve hazır olduğu ifade edildi.

ayrılığının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren 'nin gündemine birçok isim gelmişti. Yerli ve yabancı teknik adamlarla görüşen sarı-lacivertlilerin son kararı ortaya çıktı. Kalan haftalarda takımı tecrübeli bir teknik adama emanet etmek isteyen yönetimin konusunda hemfikir olduğu öğrenildi. Daha önce iki farklı dönemde Fenerbahçe'yi çalıştıran Alman hocanın da göreve hazır olduğu belirtildi.

GERİ SAYIM BAŞLADI
Sarı-lacivertlilerin başında iki kez üst üste şampiyonluk sevinci yaşayan 66 yaşındaki hocanın, 'deki yakın çevresine de durumu ilettiği iddia edildi. F.Bahçe'de hala görev yapabilecek aşamada olduğunu kaydeden Daum'un, "Beklentilerin ne olduğunu biliyorum. Görev yapmasam da Türkiye Ligi'ni yakından takip ediyorum. İşlerin resmiyete dökülmesini bekliyorum. F.Bahçe'de her zaman çalışmaya hazırım" dediği ileri sürüldü.

10 TAKIMI ÇALIŞTIRDI
Kariyerinde 10 farklı takım çalıştıran Daum, en son Romanya'da görev yaptı. Romanya ile 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde 8 maça çıkan Alman hoca, 2 galibiyet, 3 mağlubiyet, 3 beraberlik almıştı. Tecrübeli teknik adam, Köln, Stuttgart, , , Wien, Fenerbahçe, Frankfurt, Brugge ve 'da teknik direktörlük yapmıştı.

  1. 18.3.2020
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