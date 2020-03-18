Fenerbahçe'de son karar Christoph Daum!
Ersun Yanal'ın ayrılığının ardından takımı tecrübeli bir isme emanet etmek isteyen Fenerbahçe yönetiminin Daum konusunda hemfikir olduğu öğrenildi. Alman hocanın da göreve hazır olduğu ifade edildi.
Ersun Yanal ayrılığının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine birçok isim gelmişti. Yerli ve yabancı teknik adamlarla görüşen sarı-lacivertlilerin son kararı ortaya çıktı. Kalan haftalarda takımı tecrübeli bir teknik adama emanet etmek isteyen yönetimin Christoph Daum konusunda hemfikir olduğu öğrenildi. Daha önce iki farklı dönemde Fenerbahçe'yi çalıştıran Alman hocanın da göreve hazır olduğu belirtildi.
GERİ SAYIM BAŞLADI
Sarı-lacivertlilerin başında iki kez üst üste şampiyonluk sevinci yaşayan 66 yaşındaki hocanın, Türkiye'deki yakın çevresine de durumu ilettiği iddia edildi. F.Bahçe'de hala görev yapabilecek aşamada olduğunu kaydeden Daum'un, "Beklentilerin ne olduğunu biliyorum. Görev yapmasam da Türkiye Ligi'ni yakından takip ediyorum. İşlerin resmiyete dökülmesini bekliyorum. F.Bahçe'de her zaman çalışmaya hazırım" dediği ileri sürüldü.
10 TAKIMI ÇALIŞTIRDI
Kariyerinde 10 farklı takım çalıştıran Daum, en son Romanya'da görev yaptı. Romanya Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde 8 maça çıkan Alman hoca, 2 galibiyet, 3 mağlubiyet, 3 beraberlik almıştı. Tecrübeli teknik adam, Köln, Stuttgart, Beşiktaş, Bayer Leverkusen, Avusturya Wien, Fenerbahçe, Frankfurt, Brugge ve Bursaspor'da teknik direktörlük yapmıştı.
- 18.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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