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17 Mart 2020, Salı
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'de derin sessizlik

Fenerbahçe'de derin sessizlik

'de 9 kişi kalan 'a yenilerek serbest düşüşe devam eden 'de belirsizliği sürüyor. ile iki hafta önce yollarını ayıran sarı-lacivertliler hala yeni hocayı belirleyemedi.

Başkan vekili Semih Özsoy'un, "'yi ve gerçeklerini iyi bilecek" kriterini koyduğu yeni teknik adam için birçok ismin adı geçse de yönetimden resmi bir açıklama henüz gelmedi. Bu durum taraftarlar ve camiada tepki seslerini de yükseltmeye başladı.

GÖZLER ALİ KOÇ'TA
Başarısız olan başkan 'a yönelik olağanüstü kongreye gitmesi yönünde çağrılar artarken, takımın başına bir an önce yeni bir bulunmaması halinde ligden sonra Türkiye Kupası'nın da tehlikeye gireceği hatırlatması yapılıyor. Bu durumda gelecek sezon Avrupa kupalarına katılma şansının da zora gireceği vurgulandı. Sessizliğini koruyan yönetimin bu hafta en azından geçici bir hoca konusunda adım atması bekleniyor. içinse son kararı başkan Ali Koç verecek.

KAYSERi MAÇINDA KULÜBEDE KİM OLACAK?
maçında Fenerbahçe'nin başında kimin yer alacağı belli değil... Antrenör Zeki Murat Göle'nin 2 maçlık süresi Konya'da dolmuştu. Ligler devam ederse cuma günü kulübede pro lisans sahibi bir antrenör olması gerekiyor. Yönetim 3 gün içinde yeni bir teknik adamla anlaşamazsa alt yapıdan Serdar Dayat ya da Şenol Çorlu ikilisinden birisinin takımın başında sahaya çıkması bekleniyor.

KOŞUKAVAK'A STATÜ ENGELİ
Sezon sonuna kadar geçici hoca arayan Fenerbahçe'nin Altay'ın teknik direktörü 'a teklif götürdüğü bildirildi. Ancak Koşukavak bu sezon hem Bursaspor hem de Altay'ı çalıştırdığı için kurallar gereği üçüncü bir takımda görev alamıyor. Koşukavak'ın da bu nedenle gündemden düştüğü ifade edildi.

  1. 17.3.2020
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