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17 Mart 2020, Salı
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Kazanmak için güç lazım

Kazanmak için güç lazım

maçının hazırlıklarına başlayan sarı-lacivertliler salon ve sahada kuvvet ile dayanıklılık çalışmaları yaptı.

Ligde 7 haftadır kazanamayan sarı-lacivertliler, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı. Futbolcular sabah 'nde önce salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Ardından sahaya geçerek bu kez topla birlikte dayanıklılık çalışması yapıldı. Akşam ikinci antrenmanla günün tamamlandığı bildirildi. olduğu için 'ya götürülmeyen Nabil Dirar da takımla birlikte çalıştı. Uzun süre sonra çift idman yapılması, 9 kişilik 'a mağlup olan oyunculara verilen bir ceza olarak değerlendiriliyor.

  1. 17.3.2020
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