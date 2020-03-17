Kazanmak için güç lazım
Hes Kablo Kayseri maçının hazırlıklarına başlayan sarı-lacivertliler salon ve sahada kuvvet ile dayanıklılık çalışmaları yaptı.
Ligde 7 haftadır kazanamayan sarı-lacivertliler, Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı. Futbolcular sabah Can Bartu Tesisleri'nde önce salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Ardından sahaya geçerek bu kez topla birlikte dayanıklılık çalışması yapıldı. Akşam ikinci antrenmanla günün tamamlandığı bildirildi. Ağrıları olduğu için Konya'ya götürülmeyen Nabil Dirar da takımla birlikte çalıştı. Uzun süre sonra çift idman yapılması, 9 kişilik Konyaspor'a mağlup olan oyunculara verilen bir ceza olarak değerlendiriliyor.
- 17.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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