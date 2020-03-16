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16 Mart 2020, Pazartesi
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'de hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe'de Kayseri hazırlıkları sürüyor

, 'in 27. haftasında 20 Mart Cuma günü Hes Kablo Kayserispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına günün ikinci antrenmanıyla devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından top kapma ile pas çalışması yaptığı bildirildi.

İdmanın dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

  1. 16.03.2020
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