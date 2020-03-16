Gigi Datome: Türkiye’nin İtalya gibi olmasını istemiyorum! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
16 Mart 2020, Pazartesi
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: ’nin gibi olmasını istemiyorum!

Gigi Datome: Türkiye’nin İtalya gibi olmasını istemiyorum!

Fenerbahçeli basketbolcu , ’nin korona virüste ülkesi gibi olamaması için Türk halkına evden çıkmamaları konusunda çağrı yaptı.

Fenerbahçe Beko'nun İtalyan basketbolcusu , sosyal medya hesabından Türk halkına korona virüs salgını hakkında çağrıda bulundu. Ülkesinin zor bir durumda olduğunu ve 'nin de bu duruma düşmesini istemediğini belirten Datome, "Türkiye'de henüz acil bir durum olmadığını görüyorum. Virüsün yayılmasını önlemek için yapmanız gereken tek şey evde kalmak. Havanın çok güzel olduğunu biliyorum ama sağlıktan bahsediyorum. Lütfen evinizde kalın. Kalabalık yerlerden kaçının. Türkiye'nin ile aynı duruma düşmesini gerçekten istemiyorum" açıklamasını yaptı.

  1. 16.03.2020
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