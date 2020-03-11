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11 Mart 2020, Çarşamba
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'de hazırlıklar sürüyor!

Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor!

, 'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü deplasmanda 'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenör Zeki Murat Göle yönetiminde 'ndeki antrenmana sarı-lacivertli futbolcuların, üç gruba ayrılarak pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. İdmanın, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

Sarı-lacivertliler, maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

  1. 11.03.2020
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