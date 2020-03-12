Hedef 2 kupa!
Yeni hoca gelene kadar yönetim tarafından teknik sorumluluk görevi verilen Emre Belözoğlu, hedeflerinin sezonu 2 kupa ile kapatmak olduğunu söyledi. Kaptan, "Zeki Göle hoca ve Volkan Demirel ile birlikte elimizden geleni yapıp kalan sürede takımı en iyi yerlere taşımak istiyoruz. Önce Türkiye Kupası'nı kazanıp ardından Süper Kupa'yı müzemize götüreceğiz." diye konuştu.
- 12.3.2020
-
Mehmet Özdilek resmen açıklandı! Yeni takımı...
Toplam 1
Yorum
kadri bu sezonda nekadar çok hoca değişti kafam karıştı.
-
Erzurumspor'da Erkan Sözeri dönemi sona erdi!
Toplam 1
Yorum
uruk Hocam emekleriniz için teşekkür ederiz.
-
Liderlik aşkına
Toplam 1
Yorum
erol palabıyık aleni hata bu gergin ortamda zor.sen malatya atağı varsa faulleri görme,trabzon atağında olmayanıda çal.duruma göre büyük hata.
Hedef 2 kupa! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.