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12 Mart 2020, Perşembe
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Hedef 2 kupa!

Hedef 2 kupa!

Yeni hoca gelene kadar yönetim tarafından teknik sorumluluk görevi verilen , hedeflerinin sezonu 2 kupa ile kapatmak olduğunu söyledi. Kaptan, " hoca ve ile birlikte elimizden geleni yapıp kalan sürede takımı en iyi yerlere taşımak istiyoruz. Önce 'nı kazanıp ardından 'yı müzemize götüreceğiz." diye konuştu.

Yeni hoca gelene kadar yönetim tarafından teknik sorumluluk görevi verilen , hedeflerinin sezonu 2 kupa ile kapatmak olduğunu söyledi. Kaptan, " hoca ve ile birlikte elimizden geleni yapıp kalan sürede takımı en iyi yerlere taşımak istiyoruz. Önce 'nı kazanıp ardından 'yı müzemize götüreceğiz." diye konuştu.
  1. 12.3.2020
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