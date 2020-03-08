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08 Mart 2020, Pazar
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Şehitler unutulmadı

Şehitler unutulmadı

’nda dün müzik çalınmadı. Tribünde dev bayrağı açıldı, şehitler tek tek anıldı.

Denizlispor ile oynanan maçta 'nı dolduran taraftarları, 'te şehit düşen askerlerimizi unutmadı. Her maç öncesi statta çalan müziklere dün ara verilirken, İstiklal Marşı sırasında maraton tribününün sağ üst tarafında dev bir bayrağı açıldı. Ayrıca o bölgedeki Fenerbahçeli taraftarların bir bölümü, üzerinde şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu Türk bayrakları açtı. Üst üste alınan kötü sonuçların ardından Fenerbahçe dün sezonun en az taraftarlı maçını oynadı.
  1. 8.3.2020
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