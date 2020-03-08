Nabil Dirar kadroda yoktu - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
08 Mart 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Nabil Dirar kadroda yoktu

kadroda yoktu

Nabil Dirar kadroda yoktu

Sarı-lacivertlilerin tecrübeli futbolcusu , sakatlığı nedeniyle maçı kadrosundan çıkarıldı.

Sarı-lacivertlilerin tecrübeli futbolcusu , sakatlığı nedeniyle maçı kadrosundan çıkarıldı. Faslı oyuncu maçının 66. dakikasında oyundan alındıktan sonra 'ndaki karşılaşmasında da kadroya alınmamıştı.
  1. 8.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Nabil Dirar kadroda yoktu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN