F.Bahçe'nin 11'i belli oldu! Emre Belözoğlu... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
07 Mart 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe'nin 11'i belli oldu! Emre Belözoğlu...

F.Bahçe'nin 11'i belli oldu! Emre Belözoğlu...

F.Bahçe'nin 11'i belli oldu! Emre Belözoğlu...

'in ikinci devresinde adeta kabus yaşayan , çıkış yolu arıyor. Son 5 maçında 3 mağlubiyet 2 beraberlik alan sarı-lacivertliler kötü seriyi sonlandırmak istiyor. ile yolların ayrılmasının ardından henüz yeni bir hoca ile anlaşmayan Sarı Kanaryalar'da takımın başında yer alacak. İşte Fenerbahçe'nin Denizlispor 11'i...

, 'in 25. haftasında bugün 'u konuk edecek. Ligde son 5 maçta aldığı 3 mağlubiyet, 2 beraberlikle zirveden uzaklaşan sarı-lacivertliler, kazanıp yeniden çıkışa geçmek istiyor. Hafta içinde 'ın görevine son verilmesi nedeniyle Fenerbahçe sahaya teknik direktörsüz çıkacak. Takımın başında antrenör 'nin yer alacağı açıklandı. Yardımcı antrenör ile kaptan Emre Belözoğlu da kendisine destek verecekler.

3 EKSİK, 4 SINIRDA

Kanarya'da sakatlıkları süren Garry Rodrigues, Sadık Çiftpınar ve Simon Falette forma giyemeyecek. Üçer sarı kartları bulunan , , Vedat Muriç ve kaleci Altay Bayındır bugün de kart görmeleri halinde, haftaya Konyaspor maçında cezalı duruma düşecek. Yeni hocası ile çıktığı ilk maçta 'u 2-0 yenerek 8 hafta sonra kazanan konuk Denizlispor ise İstanbul'dan da puan ile ayrılmayı hedefliyor. Sarı-lacivertliler rakibi ile oynadığı son 7 maçı kazandı.

11'LER

Fenerbahçe: Altay, Isla, Serdar, Gustavo, Hasan Ali, Tolgay, Ozan, Mehmet Ekici, Ferdi, Kruse, Muriç

Denizlispor (Muhtemel): Stachowiak, Zeki, Oğuz, Mustafa, Olcay, Aissati, Murawski, Sacko, Recep, Barrow, Estupinan.

EMRE BELÖZOĞLU YEDEKLER ARASINDA

'nda Trabzonspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada riske edilmeyen ve Serdar Aziz, maçında 11'e döndü. Teknik kadroda devam edeceği açıklanan Emre Belözoğlu ise Denizlispor mücadelesinde yedekler arasında yer alıyor.

F.Bahçe ile Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de bugün 40. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 39 maçta sarılacivertliler 26, yeşilsiyahlılar 4 galibiyet elde etti, 9 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 89 golüne, Denizli 34 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Denizli'de yapılan maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

  1. 7.3.2020
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