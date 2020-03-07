F.Bahçe'nin 11'i belli oldu! Emre Belözoğlu...
Süper Lig'in ikinci devresinde adeta kabus yaşayan Fenerbahçe, çıkış yolu arıyor. Son 5 maçında 3 mağlubiyet 2 beraberlik alan sarı-lacivertliler kötü seriyi sonlandırmak istiyor. Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından henüz yeni bir hoca ile anlaşmayan Sarı Kanaryalar'da takımın başında Murat Zeki Göle yer alacak. İşte Fenerbahçe'nin Denizlispor 11'i...
Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında bugün Yukatel Denizlispor'u konuk edecek. Ligde son 5 maçta aldığı 3 mağlubiyet, 2 beraberlikle zirveden uzaklaşan sarı-lacivertliler, kazanıp yeniden çıkışa geçmek istiyor. Hafta içinde Ersun Yanal'ın görevine son verilmesi nedeniyle Fenerbahçe sahaya teknik direktörsüz çıkacak. Takımın başında antrenör Murat Zeki Göle'nin yer alacağı açıklandı. Yardımcı antrenör Volkan Demirel ile kaptan Emre Belözoğlu da kendisine destek verecekler.
3 EKSİK, 4 SINIRDA
Kanarya'da sakatlıkları süren Garry Rodrigues, Sadık Çiftpınar ve Simon Falette forma giyemeyecek. Üçer sarı kartları bulunan Serdar Aziz, Ozan Tufan, Vedat Muriç ve kaleci Altay Bayındır bugün de kart görmeleri halinde, haftaya Konyaspor maçında cezalı duruma düşecek. Yeni hocası Bülent Uygun ile çıktığı ilk maçta Yeni Malatyaspor'u 2-0 yenerek 8 hafta sonra kazanan konuk Denizlispor ise İstanbul'dan da puan ile ayrılmayı hedefliyor. Sarı-lacivertliler rakibi ile oynadığı son 7 maçı kazandı.
11'LER
Fenerbahçe: Altay, Isla, Serdar, Gustavo, Hasan Ali, Tolgay, Ozan, Mehmet Ekici, Ferdi, Kruse, Muriç
Denizlispor (Muhtemel): Stachowiak, Zeki, Oğuz, Mustafa, Olcay, Aissati, Murawski, Sacko, Recep, Barrow, Estupinan.
EMRE BELÖZOĞLU YEDEKLER ARASINDA
Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada riske edilmeyen Hasan Ali Kaldırım ve Serdar Aziz, Denizli maçında 11'e döndü. Teknik kadroda devam edeceği açıklanan Emre Belözoğlu ise Denizlispor mücadelesinde yedekler arasında yer alıyor.
F.Bahçe ile Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de bugün 40. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 39 maçta sarılacivertliler 26, yeşilsiyahlılar 4 galibiyet elde etti, 9 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 89 golüne, Denizli 34 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Denizli'de yapılan maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı.
- 7.3.2020
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Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
F.Bahçe'nin 11'i belli oldu! Emre Belözoğlu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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