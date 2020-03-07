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07 Mart 2020, Cumartesi
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heyecanı

Alex heyecanı

Yeni hocanın kim olacağı merakla beklenirken dün heyecan yaratan bir paylaşım geldi.

Yeni hocanın kim olacağı merakla beklenirken dün heyecan yaratan bir paylaşım geldi. 'nin efsane kaptanı de Souza sosyal medya hesabından 2010-11 şampiyonluk kutlamalarında kızları ile birlikte yer aldığı bir kareyi paylaştı. Sambacının paylaşımı taraftarlar arasında 'Takımın başına Alex mi getiriliyor?' sorusuna yol açtı. Alex'in Zico ya da ile anlaşılması halinde yardımcı antrenör olabileceği de belirtiliyor.

  1. 7.3.2020
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