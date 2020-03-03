Semih Özsoy'dan yeni teknik direktör açıklaması
Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy, yolların ayrıldığı Ersun Yanal ve yeni teknik direktör arayışlarıyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Yanal'a hizmetleri için teşekkür eden Özsoy, hoca arayışlarına da başladıklarını belirterek yeni teknik direktörün Denizlispor maçına yetiştirilebileceğini ima etti. İşte Özsoy'un açıklamaları...
Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy, 2-1 sona eren Trabzonspor maçının ardından konuştu. Sarı-lacivertli takımın başında son maçına çıkan Ersun Yanal'la ilgili flaş ifadeler kullanan Özsoy, yeni hoca arayışlarına da başladıklarını açıkladı.
Sözlerine, "Şehitlerimiz var, üzüntülüyüz. Nur içinde yatsınlar, ailelerine sabır diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun. Trabzon emniyetine de teşekkür ederiz, iyi ağırlandık" diyerek başlayan sarı-lacivertli yönetici şöyle devam etti:
"KALBİMİZDE OLANLAR VAR"
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör arayışı bugünden itibaren başlamıştır. Kendi aramızda toplantı yapacağız, kafamızda, aklımızda, kalbimizde olanlar var
Semih Özsoy, "Denizlispor maçına yetişmez sanırım?" şeklindeki soruya "Burası Fenerbahçe" cevabını verdi.
"NEYE İNANDIYSAK ONU YAPTIK"
Ersun Hoca'ya özel hayatında ve kariyerimde başarılar dileriz. Kendisine teşekkür ediyoruz. Eleştirildik ama biz ezberleri bozan, neye inandıysak, onu yapan bir yönetimiz.
"ERSUN HOCA HİÇ PARA KONUŞMADI"
Ersun Hoca, Fenerbahçe'ye Antalya'da locadan veda etmemeliydi. Anlaşarak yolları ayırdık. Ersun Hoca ne gelirken, ne giderken bir kere bile para konuşmadı.
"RÖVANŞ ÖNCESİ UMUDUMUZ VAR"
Semih Özsoy maçla ilgili ise, "Ligde sonuna kadar savaşacağız. Kupada da elimizden geleni yapacağız. 2-1 ile rövanş öncesi umudumuz var" dedi.
- 03.03.2020
- Fenerbahçe takım otobüsünde Ersun Yanal'ın görüntüsü şaşırttı! | İZLEYİN
- Lukas Podolski bu kez de hamur açtı | İZLEYİN
- Canlı yayında açıkladı! "Fenerbahçe'nin gündeminde 3 isim var"
- Futboldan men edilen Sturridge'den ilk açıklama geldi
- Yunus Emre Sel'den Sturridge yorumu: Mali açıdan Trabzonspor'un önemli bir kazanımı oldu
- Ozan Tufan, Fenerbahçe taraftarını çıldırttı!
- Fenerbahçe taraftarından Kruse'ye tepki! ''Kadro dışı bırakın''
- Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Trabzonspor ve Galatasaray
- İşte 4 büyük kulüpte sezon sonu sözleşmesi bitecek isimler!
- Bunu kim tahmin edebilirdi ki? Galatasaraylı yıldız Süper Lig'in zirvesinde!
Semih Özsoy'dan yeni teknik direktör açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.