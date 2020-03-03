Semih Özsoy'dan yeni teknik direktör açıklaması - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
03 Mart 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Yeni hoca Denizli maçına yetişecek mi? Semih Özsoy açıkladı!

'dan yeni açıklaması

Semih Özsoy'dan yeni teknik direktör açıklaması

Asbaşkanı , yolların ayrıldığı ve yeni arayışlarıyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Yanal'a hizmetleri için teşekkür eden Özsoy, hoca arayışlarına da başladıklarını belirterek yeni teknik direktörün Denizlispor maçına yetiştirilebileceğini ima etti. İşte Özsoy'un açıklamaları...

Asbaşkanı , 2-1 sona eren maçının ardından konuştu. Sarı-lacivertli takımın başında son maçına çıkan 'la ilgili flaş ifadeler kullanan Özsoy, yeni hoca arayışlarına da başladıklarını açıkladı.

Sözlerine, "Şehitlerimiz var, üzüntülüyüz. Nur içinde yatsınlar, ailelerine sabır diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun. emniyetine de teşekkür ederiz, iyi ağırlandık" diyerek başlayan sarı-lacivertli yönetici şöyle devam etti:

"KALBİMİZDE OLANLAR VAR"
Fenerbahçe'nin yeni arayışı bugünden itibaren başlamıştır. Kendi aramızda toplantı yapacağız, kafamızda, aklımızda, kalbimizde olanlar var

Semih Özsoy, "Denizlispor maçına yetişmez sanırım?" şeklindeki soruya "Burası Fenerbahçe" cevabını verdi.

"NEYE İNANDIYSAK ONU YAPTIK"
'ya özel hayatında ve kariyerimde başarılar dileriz. Kendisine teşekkür ediyoruz. Eleştirildik ama biz ezberleri bozan, neye inandıysak, onu yapan bir yönetimiz.

"ERSUN HOCA HİÇ PARA KONUŞMADI"
Ersun Hoca, Fenerbahçe'ye 'da locadan veda etmemeliydi. Anlaşarak yolları ayırdık. Ersun Hoca ne gelirken, ne giderken bir kere bile para konuşmadı.

"RÖVANŞ ÖNCESİ UMUDUMUZ VAR"
Semih Özsoy maçla ilgili ise, "Ligde sonuna kadar savaşacağız. Kupada da elimizden geleni yapacağız. 2-1 ile rövanş öncesi umudumuz var" dedi.

  1. 03.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Semih Özsoy'dan yeni teknik direktör açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN