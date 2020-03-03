Otoritelerden flaş yorum! "Koç da bırakmalı"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçen hafta taraftarın arasına atlayarak kavga etti. Bu kez de Ersun Yanal'ı gönderdi ama bugünkü Trabzonspor derbisinde takımın başında olacağını açıkladı. Bu vizyon mu yoksa vizyonsuzluk örneği mi?

Zeki Uzundurukan: Vizyon; başarısızlık anında TFF'yi, MHK'yi, medyayı, yorumcuları suçlamak mı? Hangi vizyondan bahsediyorsun kardeşim! Geçen hafta da söyledim. Yineliyorum. Ersun Yanal'ın gelmesi büyük hataydı. Bunu daha en başından beri Türk basınında ilk söyleyen gazeteci olarak yine haklı çıktım. Çünkü Ersun Yanal'ı çok iyi tanıyorum. Hep ne dedim, 'Fenerbahçe taraftarının gözüne Ersun Yanal perdesi inmiş...' Bu perde kalktığında, taraftar da Ersun Yanal'ın nasıl başarısız bir hoca olduğunu görecek ama iş işten geçmiş olacak' demiştim. Yaklaşık 1.5 yıldır Ersun Yanal konusunda hep doğruları konuşmama rağmen (haklılığım ortaya çıktı) beni eleştiren Fenerbahçe taraftarı, şimdilerde sokakta yürürken de sosyal medya üzerinden de 'Müdürüm sen haklıymışsın, keşke bu uyarını yönetim dikkate alsaydı da bu sezona Yanal ile başlamasaydık' diyorlar. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, başarısızlıkta tarih yazmaya devam ediyor. En son icraatı Ersun Yanal'ı göndermek oldu. Gönderdi tamam da Ersun Yanal ile kupa yarı finaline çıkıyor. Yani yollarını ayırdığı hoca ile Trabzonspor maçına çıkıyor. Dünyada böyle bir şey ne görüldü, ne duyuldu? Cumartesi gecesi A Spor'daki Takım Oyunu programında 'Sadece Ersun Yanal'ın gönderilmesi ile Fenerbahçe'deki kötü gidişat düzelmez. Yönetimin de acilen olağanüstü kongre kararı alması gerekir. Bu başarısız yönetim de gitmeli' demiştim. Yineliyorum. Fenerbahçe, Ali Koç yönetiminde başarılı olamaz. Vizyonlu, Türk futbolunu iyi bilen bir başkana ihtiyacı var Fenerbahçe kulübünün... Alman ekolünden gelen bir hoca ve donanımlı bir başkanla ancak özlenen kupalara ve şampiyonluklara kavuşabilir Fenerbahçe...

Reha Kapsal: Bu doğru bir hareket değil. Bugünkü maça teknik direktörsüz çıksaydı alınacak bir kötü sonuçta camiada bütün oklar Ali Koç'a dönecekti. Ancak şu anda gelen kötü sonuçta sorumlu Ersun Yanal olacaktır. Neticede takımın başında yer alacak. Yani Ali Koç, kendini kurtarabilmek adına böyle bir karar almış olabilir. Ancak bu doğru bir karar değil.

Serkan Korkmaz: Gerçekten anlam veremiyorum. Bu akşam Trabzon'da Ersun Yanal'ın Fenerbahçe takımının başında sahaya çıkacak olmasına dair rasyonel hiçbir gerekçe bulamadım. Bence, ortak bir karar gibi görünen bu tuhaf finalde iki taraftan birinin diğerine dayatması söz konusu. Ya yönetim bu maça da Yanal'ın çıkmasıyla yeni gelecek hocayı az yıpratmak peşinde, ya da Yanal Fenerbahçe macerasına (Aziz Yıldırım döneminde alacaklarını bırakarak ettiği istifada olduğu gibi) ileride bir gün yeniden devam edeceği şekilde bir veda hayal ediyor. Her iki tarafın da aldığı bu riskin futbolcular üzerinde olumlu bir etki bırakacağını sanmıyorum. Hem Koç, hem de Yanal için bu denli riskli ve radikal bir kararın ortaya çıkması çok ilginç.

CARLOS YA DA KARTAL

F.Bahçe'de Yanal sonrası takımın başına kim geçebilir? Erol Bulut, Aykut Kocaman ismi yine yüksek sesle anılmaya başladı.

Zeki Uzundurukan: Ligin bitmesine 10 hafta kalmış. Fenerbahçe şampiyonluk yarışına havlu atmış. Bu süreçte iyi bir yabancı hocayı getirmeniz çok zor. Ancak görüştüğünüz hoca boşta olacak ki gelsin. Yeni sezonun planlamasını yapsın. Bir geçiş dönemi hocası lazım F.Bahçe'ye. O hoca da Türkiye'den olmalı. Ligi ve Fenerbahçe'yi tanıyan bir teknik adam. Ben en isabetli kararın İsmail Kartal olacağını düşünüyorum. Erol Bulut şu aşamada yani lig bitmeden gelmez. Aykut Kocaman da Konyaspor'dan ayrıldıktan sonra 'Bu sezon başka takım çalıştırmayacağım. Dinleneceğim' demişti.

Reha Kapsal: Bence F.Bahçe'ye 10 maçlığına Roberto Carlos gelebilir. Emre, Tuncay, Volkan, Orhan Ak 4'lüsünün gelmesi doğru değil. Çünkü deneyimlerini yok. Uzun vadede de Roger Schmidt getirilecektir. Şunu unutmamak gerekiyor; Futbolculukta oyuncu kendinden mesuldur. Teknik adamlıkta ise her şeyden mesuldur. Bunu karıştırmamak gerekir. Bir tane de kupa rövanşı var sonuçta. İyi sonuçlar alınabilmesi için Roberto Carlos'un getirilmesi doğru olur.

Serkan Korkmaz: Ali Koç yönetimi göreve geldiği günden bu yana hemen hemen tüm önemli kararlarda hata yaptı. İlk hata Aykut Kocaman'ı göndermekti. Eğer onu düşünmüyorlarsa ya da o gelmiyorsa bence en doğru aday İsmail Kartal. Erol Bulut hocanın bu sezon içinde Aytemiz Alanyaspor'u bırakması tartışma yaratır. Önümüzdeki sezon kuvvetle muhtemel Fenerbahçe'nin hocası Alman olacak.

F.BAHÇE'YE ZARAR VERDİLER

Tarihi bir başarısızlık dönemi yaşayan Fenerbahçe'de Comolli'den sonra Yanal da gitti. Sorumlu sadece Comolli ile Yanal mıydı?

Zeki Uzundurukan: Peki Comolli ve Ersun Yanal'ı kim getirdi? Ben getirseydim ben giderdim. Bu iki başarısız ismi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç getirdi. O zaman ortadaki bu başarısızlıkta onun da rolü büyük... Başta da söyledim. Bu iki ismin gönderilmesi ile başarı yine hayal! Fenerbahçe'deki başarısızlığın mimarı Başkan Ali Koç'tur. O zaman Fenerbahçe'de yönetim de değişmeli... Ama Ersun Yanal'ın, çok iddialı ve çok büyük cümleler kurması, takımı strese soktu. Ne demek 'benim takımın defans yapmaz.' Bunu Guardiola söylüyor mu? Klopp söylüyor mu? Ya da dünya çapındaki bu hocalar, daha sezon başlamadan 'biz şampiyon olacağız. Diğer şampiyonluk adayları, sıralamada kendilerine yer beğensinler!' diyorlar mı? Bu kadar büyük lafları eden Ersun Yanal nerede şimdi? Ersun Yanal gibi 'biz şampiyon olacağız' diyen Fenerbahçeli yöneticiler neredeler? Her düşüş bir öğreniştir. Ersun Yanal da Fenerbahçeli yöneticiler de bu kötü tablodan dersler çıkarmalılar...

Reha Kapsal: Her ikisi de sorumluydu. Comolli 30 futbolcu getirdi, seçimleri tamamen yanlıştı. Ersun Yanal da plansız, yalnız fizik gücü ile bir oyun oynattı. Hiçbir zaman B ve C planı olmadı. Kapalı savunmaları açacak hiçbir düzen getiremedi. Takım içi rekabet oluşturamadı, farklı oyunlar bulamadı. Daha ofansif Mevlüt ile Zajc gibi isimlerden yararlanmadı. Biri saha içinde biri de saha dışında Fenerbahçe'ye çok büyük zarar verdiler.

Serkan Korkmaz: Cocu gitti, Koeman gitti, Comolli gitti şimdi de Yanal gitti… ''Ali Koç, yeni bir yönetim kurulu listesiyle güven tazelemek için seçim kararı alabilir'' deniyor ama hepimiz biliyoruz ki bu tip hamleler sadece günü kurtarıyor. ''Kurumsallık'', ''profesyonellik'' vb söylemleri sonucu seçilen Koç, koskoca kulübü iki-üç yöneticiyle yönetiyor. Sorumlu her zaman en tepedeki isimdir

TRABZON FAVORi AMA...

Bugünkü Trabzonspor- Fenerbahçe derbisinde nasıl bir sonuç çıkabilir. Hüseyin Çimşir'li Trabzonspor hiç kaybetmedi. Fenerbahçe'de ise istenen sonuçlar gelmiyor.

Zeki Uzundurukan: Bu tür maçlarda turu geçmek için ilk maçta elde edilecek skorlar çok önemli. Hem Trabzonspor için hem de Fenerbahçe için... Trabzonspor turu geçmek istiyorsa, bugünkü maçı gol yemeden kazanmalı. Fenerbahçe turu geçmek istiyorsa da Trabzon'da kaybetse bile gol atmalı. Atacağı bir gol, Kadıköy'deki rövanş maçına eli güçlü çıkmasını sağlar. Fenerbahçe'nin elinde sadece kupa kaldığı için bütün enerjisini bugünkü maça verecektir. Sarı lacivertli futbolcular, takımın başında son kez sahaya çıkacak Ersun Yanal'ı galibiyetle uğurlamak isteyecektir. Trabzonspor da eğer Çaykur Rizespor maçının 2. yarısındaki o coşkulu futbolu oynayabilirse maçtan galibiyetle ayrılır. İki takım arasında oynanacak 2 maçta da hakem ve VAR performansları da çok önemli.

Reha Kapsal: Daha çok istim üzerinde olan bir Trabzonspor var. Daha formda ve daha moralli. Bütün enerjisi düşmüş ve de sanki jübile maçına çıkıyormuş gibi çünkü Ersun Yanal son kez takımın başında yer alıyor, böyle bir motivasyon eksikliği var Fenerbahçe'de. Ama sonuçta kupa maçı. Bunu unutmamak gerekir. Kupa maçları iki ayaklıdır ve her sonuca gebedir. Kupanın en büyük özelliği budur zaten. Özellikle bir konuya değinmek istiyorum. Trabzon'da son zamanlarda olaylar da yaşanmıyor. Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper'i de tebrik etmek gerekir. Şehirde çok iyi koordinasyon sağlayarak, gece gündüz çalışacak olayların çıkmasını önlüyor. Metin Alper, kısa dönemde çok olumlu işler yaptı. Bu da bir gerçek.

Serkan Korkmaz: İki ayaklı bir yarı final eşleşmesinin senaryosuyla lig maçlarının senaryoları hayli farklı geçer. Rövanş hesaba katılmak zorunda olacağından kısır bir maç bekliyorum. Trabzonspor güçlü forvet hattıyla maçı favorisi konumunda.