F.Bahçe Opet set vermedi

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi. 71 dakika süren mücadelenin setleri ise 19-25, 15-25, 16-25 sona erdi. Günün diğer karşılaşmalarında şu sonuçlar alındı: PTT-Aydın BB: 0-3, Beylikdüzü Voleybol İhtisas- Karayolları: 0-3, THYEczacabaşı Vitra: 0-3.