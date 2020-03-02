F.Bahçe Opet set vermedi
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi. 71 dakika süren mücadelenin setleri ise 19-25, 15-25, 16-25 sona erdi. Günün diğer karşılaşmalarında şu sonuçlar alındı: PTT-Aydın BB: 0-3, Beylikdüzü Voleybol İhtisas- Karayolları: 0-3, THYEczacabaşı Vitra: 0-3.
- 2.3.2020
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MECBURSUN ŞAMPİYON OLMAYA İMPARATOR BU DURUMA GELDİKTEN SONRA ŞİMDİ İŞİN DAHA ÇOK ZOR İMPARATOR. SENİ ŞAMPİYONLUKTAN BAŞKA BİR ŞEY TATMİN ETMEZ.
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