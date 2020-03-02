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02 Mart 2020, Pazartesi
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F.Bahçe Opet set vermedi

F.Bahçe Opet set vermedi

'nin 20. haftasında , deplasmanda 'u 3-0 yendi.

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında , deplasmanda 'u 3-0 yendi. 71 dakika süren mücadelenin setleri ise 19-25, 15-25, 16-25 sona erdi. Günün diğer karşılaşmalarında şu sonuçlar alındı: PTT-Aydın BB: 0-3, Beylikdüzü Voleybol İhtisas- Karayolları: 0-3, THYEczacabaşı Vitra: 0-3.

  1. 2.3.2020
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