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29 Şubat 2020, Cumartesi
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Özil ayrılmayacak

Özil ayrılmayacak

'in menajeri Erkut Söğüt, yıldız oyuncunun sözleşmesini tamamlayana kadar 'den ayrılmayacağını açıkladı.

Söğüt, "Mesut'un hala 15 ayı var. Sözleşmesinin sonunda 32 yaşında olacak. 2-3 yıl daha üst düzey futbol oynayabilir. yeni teklif vermezse kalmaz. Onu en üst düzeye çıkarmam ve en iyi sözleşmeyi almam gerekiyor" diye konuştu.

  1. 29.2.2020
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