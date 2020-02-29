Özil ayrılmayacak

Söğüt, "Mesut'un hala 15 ayı var. Sözleşmesinin sonunda 32 yaşında olacak. 2-3 yıl daha üst düzey futbol oynayabilir. Arsenal yeni teklif vermezse kalmaz. Onu en üst düzeye çıkarmam ve en iyi sözleşmeyi almam gerekiyor" diye konuştu.