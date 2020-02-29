Ersun Yanal tribünde

Tahkim, Kazak için yapılan itirazı reddetti. İkili karşılaşmayı tribünden izleyecek. Fenerbahçe yedek kulübesinde bu akşam antrenör Recep Karatepe olacak. Yanal ile Karatepe arasındaki iletişimi, idari menajer Volkan Ballı'nın telefonla sağlaması bekleniyor.