Gustavo dümene geçiyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
29 Şubat 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Gustavo dümene geçiyor

Gustavo dümene geçiyor

Gustavo dümene geçiyor

cezasını çeken bugün tekrar ilk 11'de sahaya çıkacak. Brezilyalı maestro, orta sahada organizasyon görevini üstlenecek. Sambacının dönüşüyle takımın daha etkili atağa çıkması beklenirken, savunma da rahatlayacak.

Sarı kart cezasını çeken bugün tekrar ilk 11'de sahaya çıkacak. Brezilyalı maestro, orta sahada organizasyon görevini üstlenecek. Sambacının dönüşüyle takımın daha etkili atağa çıkması beklenirken, savunma da rahatlayacak. Zira Gustavo hem rakip atakları kesmedeki başarısı, hem de pas isabet yüzdesi ile 'de zirvede yer alıyor. Gustavo'nun yanında yine Ozan olacak.

  1. 29.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gustavo dümene geçiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN